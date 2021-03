El Gobierno abre la puerta al rescate de Abengoa

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha abierto la puerta al rescate de Abengoa por parte del Gobierno si la compañía cumple con las condiciones exigidas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda encargado de gestionar el fondo de apoyo a empresas estratégicas dotado con 10.000 millones de euros.

"Nosotros siempre estamos del lado de la empresa, que es estratégica para España. Ha pedido el rescate a SEPI, si cumple las condiciones, se tomarán las decisiones que correspondan", ha afirmado Maroto durante su intervención en el Foro Turismo de Europa Press, patrocinado por Grupo Hotusa, Renfe y PortAventura.

La titular de Industria ha aclarado que no conoce el proyecto presentado por Abengoa, pero ha incidido en que se trata de una empresa considerada "estratégica", y ha dejado claro que el Gobierno siempre ha protegido a los trabajadores de Abengoa.

"Este Gobierno siempre ha acompañado a las crisis industriales. En el caso de Abengoa, desde que estoy de ministra hemos aprobado dos rescates, en enero de 2019 y en septiembre de 2020, y han sido otros actores los que no han comprometido el acuerdo de reestructuración, y me estoy refiriendo a la Junta de Andalucía, que no puso los 20 millones que se requerían, pero luego ha anunciado que va a comprar la sede de Abengoa, algo que es difícil de entender", ha señalado Maroto.

La titular de Industria ha señalado que al igual que el Gobierno asume las responsabilidades, también las exige a terceros. "Siendo una empresa andaluza, La Junta debería haber buscado los instrumentos para hacer un acompañamiento y hoy Abengoa estaría salvada si hubiera puesto los 20 millones que el acuerdo de reestructuración le exigía", ha reiterado.

Abengoa solicitó a mediados de este mes a la SEPI el rescate para su sociedad Abenewco 1, a la que traspasó los activos y las actividades más valiosos de la matriz, por un importe de 249 millones de euros.