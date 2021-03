La foto que evidencia la vinculación de Plus Ultra con el régimen chavista

Plus Ultra vuela a Caracas, Guayaquil, Quito y Lima. En mayo de 2018 inauguraban el primer vuelo Madrid Caracas y para celebrarlo, el presidente de la empresa Fernando García Manso, hacía un discurso para agradecer al régimen de Maduro "todo lo que han hecho" para conseguir "que esto sea una realidad" y añadía que lo más importante no era aquel vuelo, sino el proyecto que va a venir: "No nos vamos a quedar solamente en mover pasajeros de Madrid a Caracas o de Tenerife a Caracas, sino que lo que vamos a hacer es desarrollar un proyecto que sea básico para Venezuela y cumpla todas las expectativas que tienen de una nueva aerolínea y que seamos capaces algún día de devolverle el favor".

La fotografía se tomó durante aquel acto y en ella figura la cúpula directiva, con Fernando García Manso a la cabeza y parte de los empleados y azafatas de Plus Ultra.

Hay que recordar que, aunque la mayoría del capital de la empresa es español, el otro 47% está en manos de empresarios conectados con el chavismo. Tal y como ya explicó Libertad Digital, en 2017 entra en el accionariado de Plus Ultra la sociedad Snip Aviation con el 47,3% de la aerolínea española. Snip Aviation está representada por tres empresarios venezolanos: Rodolfo Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles. Tal y como ha destapado también Vozpópuli, todos ellos mantienen vínculos personales y accionariales con Camilo Ibrahim, uno de los empresarios con mayor entrada en el Gobierno de Nicolás Maduro. Ibrahim es un magnate que ha hecho fortuna en Venezuela y que ha sido el artífice de la entrada en el país bolivariano de firmas como Zara o Mango. Si bien, el buque insignia de Inditex accedió a entrar en el país, pero no con tiendas propias, como suele hacer, sino mediante la fórmula de la franquicia, que es como entra en países de los que no se fía. Y con razón. No es raro ver las tiendas de Zara en Caracas desabastecidas.

Ibrahim, según estas informaciones, tiene línea directa con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y con la mujer de Nicolás Maduro, Cilia Rodríguez. Comparte con los accionistas de Plus Ultra dos compañías con sede en España, supuestamente, dedicadas a la comercialización de café.

El presidente de Plus Ultra, Fernando García Manso, no dudó en agradecer públicamente a Nicolás Maduro su intercesión para abrir la línea aérea entre Madrid y Caracas.