El partido de Errejón hace el ridículo con Ayuso y la hostelería

Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón, ha arrancado la precampaña de las autonómicas difundiendo una infografía en el que sostiene que la región madrileña es "la única que no ha aprobado ayudas directas para la hostelería". Sin embargo, la evidencia disponible pone de manifiesto que esto no es, en absoluto, cierto.

El milagro de Ayuso. No gestionar, no gobernar, no hacer nada ni por la salud ni por la economía. pic.twitter.com/dEo7a0oNM4