Lluvia de críticas a Mónica García por usar el 100 Montaditos para atacar a Ayuso

Mónica García ha usado la marca 100 Montaditos para atacar a Ayuso. La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo aseguró ayer domingo en un tono muy despectivo (hacia Madrid y hacia la propia marca) que lo que está en juego en los comicios es que la región siga siendo "el 100 Montaditos de Europa".

100 Montaditos es la marca principal del grupo madrileño Restalia. La firma nació como un pequeño restaurante en Islantilla (Huelva), en 2009 comenzó el salto al extranjero y ya se ha expandido por más de una decena de países. Su fundador y único propietario es José María Fernández. Restalia también posee cadenas como The Good Burger (TGB) o Cervecerías La Sureña. En 2019, registró una facturación consolidada de 39,4 millones de euros y un beneficio neto consolidado de 10,2 millones.

Las críticas de los usuarios de las redes sociales a Mónica García por su comentario no se han hecho esperar. Muchos tuiteros la han calificado de "clasista" y muchos otros han querido poner en valor la riqueza que crea la enseña que ha decidido maltratar Mónica.

Mónica García, el ventrílocuo de Errejón, dice que Madrid es "el 100 Montaditos" de Europa. Estaría bien que fuera a decirle a la cara a los que están trabajando a destajo para mantener su negocio y trabajadores, que son unos desgraciados. El clasismo de la izquierda caviar. — Jano García (@janogarcia_) March 29, 2021

No queremos ser el 100 Montaditos de Europa pero muy mal por no regar de ayudas a la restauración para así poder ser el 100 Montaditos subsidiado de Europa. https://t.co/zAhwQCY7cz pic.twitter.com/3sp2XmQ9Kw — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) March 29, 2021

Hola, @Monica_Garcia_G: ¿qué tiene de malo el @100montaditos? ¿Confirmas que si ganas las elecciones cerrarás la restauración? Gracias https://t.co/Ka4Kt8SThc — velardedaoiz2 (@velardedaoiz2) March 29, 2021

Es curioso la comparación con el 100 montaditos, donde vamos muchos currantes que no tenemos dinero para ir a buenos restaurantes como ellos. Desprecian a los pobres — Evita Dinamita (@EvitaDi64109489) March 29, 2021

Lejos de retractarse, Mónica García ha respondido este lunes a los críticos con una foto tomándose un café en una terraza de sus locales y con una frase burlándose de Ana Botella.

Relaxing cup of café con leche in 100 Montaditos. pic.twitter.com/JIAlA1FOO6 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 29, 2021

"Invocando la cuarta ola"

"No podemos esperar más a que este gobierno absolutamente irresponsable no tome las medidas que necesitamos", señaló Mónica García, que ha descrito como "cóctel explosivo" el que dan forma "el turismo de borrachera y no poner las medidas que se necesitan y que al final se pagan en los hospitales y en las UCIs".

"La señora Ayuso está invocando a la cuarta ola. Ya fue bastante irresponsable convocando unas elecciones en plena cuarta ola y ya es doble de irresponsable al hablar de cultura cuando de lo que está hablando es del primer lugar de borrachera del resto de Europa", insistió. García comparó las políticas del PP con un coche "que va en sentido contrario, conduciendo un poquito ebrio, que va haciéndose selfies y que va dejando sin cinturón de seguridad a los madrileños".