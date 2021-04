El fichaje de Iglesias: de 'mantero oprimido' a socio fundador de un restaurante en la "muy racista" Madrid

Serigne Mbaye se ha convertido en uno de los protagonistas de la campaña electoral para la Comunidad de Madrid al ser el fichaje estrella de Podemos para la candidatura autonómica que ha querido encabezar Pablo Iglesias con su sonoro anuncio de abandono de la vicepresidencia del Gobierno.

Doy este paso porque creo que es necesario estar allí dónde se puedan cambiar las políticas que están generando desigualdad. Porque necesitamos una vida digna. Una vida sin racismo. Este 4 de mayo hay que salir a votar para cambiar Madrid. pic.twitter.com/OYfoHEIiRh — Serigne Mbaye (@Serigne_Mbaye_) March 30, 2021

Mbaye saltó a los medios de comunicación en 2018 cuando encabezó los graves disturbios en Madrid tras la muerte de otro mantero, Mame Mbaye por un infarto cuando trataba de escapar de la policía en el barrio de Lavapiés. Desde entonces, lleva una carrera meteórica. Del Serigne Mbaye mantero apenas queda su papel como líder del sindicato del "gremio", o aquel polémico pregón de las fiestas de Lavapiés en el que denunció sentirse perseguido en agosto de 2018. Ahora Mbaye es socio fundador de un restaurante ecológico en uno de los barrios más pudientes del centro de la capital y podría entrar como diputado en la asamblea de Madrid. Todo un logro para un senegalés que llegó a España en Patera y que dice luchar contra el "racismo institucional" que dice haber encontrado en España.

Cooperativo, vegetariano y sostenible

Sí. Serigne Mbaye ahora no despliega mantas con falsificaciones por calles comerciales de la capital, no. Ahora es socio fundador y regente de un restaurante. El propio Pablo Iglesias, que le ha fichado para su lista electoral para tratar de ganar el Gobierno de la Comunidad de Madrid, decía en un acto de precampaña este Jueves Santo que Serigne Mbaye "ahora sabe lo que es regentar un negocio". Mbaye es socio fundador de un restaurante "agroecológico" situado en la calle Alameda de Madrid, en el paseo del Padro, a 1 minuto a pie del Jardín Botánico y del Museo del Prado.

El negocio El Fogón Verde, se define a sí mismo como un "restaurante cooperativo, vegetariano y sostenible" que contó con el apoyo e impulso de Cyclos S. Coop. Mad de Tangente. El restaurante dice tener un "claro compromiso por la transformación social y ambiental".

Tangente se define como una "empresa social" dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. También como un grupo cooperativo muy presente en la Comunidad de Madrid y que trabaja con varios ayuntamientos de la comunidad, incluido el de la capital, y algunas ONG. Presta labores de asesoría y consultoría, además de las habituales en este tipo de organizaciones, como apoyo en materia de políticas de género o sostenibilidad. Presume de mantener una estructura con 12 empresas, 130 trabajadores y una facturación de 5 millones de euros.

Dentro del grupo Tangente se encuentra Cyclos, una cooperativa "de trabajo especializada en la realización de estudios técnicos, investigaciones, formaciones, campañas de sensibilización y facilitación de procesos participativos con un enfoque socioambiental y de género", que es quien apadrinó el proyecto de Serigne Mbaye.

Prosperar rodeado de "racismo"

Llama la atención que Mbaye denuncie lo que él llama "racismo institucional" y quiera representar al colectivo de inmigrantes condenados a la exclusión social y a la marginación por la malvada sociedad española y madrileña profundamente racista, mientras disfruta de la puesta en marcha de un negocio de hostelería en uno de los distritos más exclusivos de esa capital que dice que le oprime.

Mbaye no pierde ocasión para denunciar lo muy racista que es Madrid. En una reciente entrevista en el diario El País, Mbaye afirma que "Madrid es muy racista". Se queja de que algunos clientes de su restaurante, cuando les sirve alguna comida "me piden que llame al jefe". En el metro se siente acosado, "siempre llevo las manos en un lugar visible para que vean que no estoy robando". Añade que "la Policía te para y te pregunta si llevas marihuana. Nos acosan constantemente", se lamenta.

Sin embargo, Mbaye es uno de esos inmigrantes ilegales que llegó a nuestras costas en una complicada travesía desde Senegal y que gracias al garantista estado Español le ha permitido prosperar y pasar de la pobreza más extrema en Senegal a poder montar un negocio y, quién sabe, si alcanzar el puesto de diputado autonómico. Y todo, pese a ese "racismo institucional" que dice sufrir cada día.

Las quejas de Mbaye, contrastan con los rankings que cada año sitúan a España entre los cinco primeros y mejores países del mundo para vivir y trabajar siendo extranjero. Y de entre las comunidades autónomas, Madrid figura siempre entre los puestos uno y dos como uno de los destinos con mejor calidad de vida para el inmigrante.

Y si añadimos que se dedica al negocio de la hostelería, parece claro que pocos lugares en España y en Europa hay como Madrid para poder prosperar en tiempos de pandemia. No deja de ser una paradoja que el otrora mantero se haya lanzado a la arena política para luchar contra Isabel Díaz Ayuso, la presidenta que ha luchado contra viento y marea para que él pueda tener su negocio en marcha.