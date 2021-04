El susto con Hacienda que le espera a los afectados por ERTE

Según los últimos datos oficiales el número de españoles afectados por ERTE a cierre de 2020 rozaba el millón de personas. Más de 900.000 contribuyentes que, en buena medida, tendrán que sumar un nuevo problema a su ya de por sí complicada situación: la declaración de la renta.

A juzgar por el anuncio que ha hecho este miércoles la Agencia Tributaria piensa aprovechar a favor esta situación. Tanto es así que prevé ingresar 12.976 millones de euros en la Campaña de Renta y Patrimonio 2020, un 2% más, por el efecto de los perceptores de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), mientras que el importe a devolver caerá un 3%, hasta los 10.857 millones.

Está previsto que en la campaña se presenten un total 21.570.000 declaraciones, un 2,1% más que el año anterior. De ese total, se prevé que 14.330.000 den derecho a devolución, dos tercios del total, y un 1% menos que el año anterior, por un importe estimado de 10.857 millones de euros. En concreto, los contribuyentes que cuentan con declaraciones a ingresar son cerca de 5.960.000, un 5,7% más, por importe de 12.976 millones. Según ha recordado la Agencia Tributaria, estos contribuyentes no realizarán los primeros pagos hasta el final de la campaña.

Junto con el impacto de los nuevos declarantes por haber estado en ERTE y contar con dos pagadores, el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, indicó que el aumento de las declaraciones a ingresar también se debe a las menores deducciones en la cuota íntegra y el incremento de los 'impuestos negativos', que suponen percibir por adelantado dichas deducciones; así como por el alza de los rendimientos del trabajo y las retenciones de los fondos de inversión, que han compensado las caídas de los rendimientos de capital, mobiliario e inmobiliario.

El susto que les espera a los contribuyentes afectados por ERTE

"No llego a 22.000 euros brutos anuales y sólo he tenido un pagador, por lo que estoy exento de hacer declaración", pueden pensar muchos de estos contribuyentes. Pues bien, a estos es a quienes peor les sentará el comunicado que Hacienda ha evacuado y que ha dirigido especialmente para ellos.

La Agencia Tributaria considera que, al haber recibido rentas por parte de la Seguridad Social merced al Expediente de Regulación Temporal de Empleo, en realidad esos contribuyentes han tenido, como mínimo, dos pagadores durante 2020, por lo que dejan de estar exentos de presentar la declaración y, por el contrario, están obligados ha rendir cuentas.

A esta situación se añade otra que lamentablemente muchos de estos contribuyentes desconocen: la Seguridad Social ha abonado el ERTE sin retención, con lo que el contribuyente afectado que no haya tenido previsión, no sólo tendrá que presentar la declaración, sino que tendrá que abonar a Hacienda todo lo cobrado y no retenido.

Hacienda ofrece a los contribuyentes un ejemplo:

Cuidado con los excesos de renta

Tal y como nos ha contado el asesor fiscal de ARB Abogados Gonzalo Sanz, otro de los problemas añadidos que se plantea a los contribuyentes afectados por ERTE es el de los que han recibido por error más de lo que le correspondía durante 2020. "Esto es más complicado, pero Hacienda se guarda un as en la manga".

Estos contribuyentes tienen dos opciones. La primera es no sólo ser consciente del exceso de cobro, sino que sabe exactamente cuánto ha cobrado de más. Este contribuyente no tendrá problema, porque al hacer la declaración podrá pedir tributar únicamente por lo que le tocaba cobrar y devolver el exceso.

El problema lo tendrán aquellos que no saben exactamente cuánto han cobrado de más. En estos casos, Hacienda aplica la tributación por todo lo cobrado, esperando que, posteriormente, el contribuyente devuelva el exceso. En este caso, Hacienda no devolverá al contribuyente el exceso de tributación aplicado. Eso sí, el contribuyente que quede afectado por esta situación y sea consciente de la recaudación excesiva, podrá solicitar a posteriori que Hacienda le devuelva esa cantidad.

En definitiva, dos desagradables sorpresas que se esconden en esta campaña de Renta para uno de los grupos peor tratados por la crisis derivada de la gestión política de la pandemia del coronavirus.