Cuatro datos que tumban los ataques de Sánchez a la gestión del coronavirus de Ayuso

Pedro Sánchez ha entrado en la campaña de las elecciones autonómicas madrileñas acusando a Díaz Ayuso de "cruzarse de brazos ante la pandemia" y de provocar "un récord en descontrol, desmadre y fallecimientos". Sin embargo, las cifras acreditan que la estrategia de Díaz Ayuso, centrada en conciliar salud y economía, no solo no ha dado malos resultados, sino que se compara muy favorablemente con buena parte de las regiones.

A continuación se evalúan distintos indicadores clave para evaluar la evolución de la pandemia en Madrid y el resto de comunidades.

Exceso de mortalidad.

En la primera ola de contagios, cuando la gestión sanitaria estaba centralizada en manos del gobierno de Pedro Sánchez, el exceso de mortalidad reflejado por los informes del Instituto de Salud Carlos III ascendió al 140%. Sin embargo, durante la segunda ola, este porcentaje fue del 24% (situándose en el puesto 9 del índice autonómico, por detrás de otras ocho comunidades), mientras que en la tercera ola se redujo al 11% (colocándose en el puesto 11 del ranking regional, con otros diez territorios por delante).

Tratamiento.

Si tomamos como referencia los meses de julio de 2020 y marzo de 2021 y comparamos el total de hospitalizados y fallecidos durante dicho periodo, podemos ver qué comunidades autónomas han tenido más y menos éxito en el tratamiento de los enfermos ingresados por covid-19. En este indicador vemos que Madrid aparece en la última posición, puesto que solo el 12,5% de sus hospitalizados han fallecido. El dato a nivel nacional es del 22,9%, de modo que Madrid se sitúa casi un 50% por debajo de la media.

Letalidad.

Desde el fin del "mando único" la tasa de letalidad observada en las comunidades autónomas asciende al 1,5%. Las regiones con peores resultados son Asturias y Aragón, donde este porcentaje llega al 3,5% y al 2,3%. Sin embargo, Madrid se sitúa por debajo del promedio nacional, con una tasa de letalidad del 1,2%.

Residencias.

La comparación entre el número de residentes en centros de mayores y el total de fallecidos en estas instalaciones refleja que Madrid tiene el segundo ratio más bajo de todo el país, solamente por detrás de Canarias. En promedio, el covid-19 se ha cobrado la vida del 6,7% de los mayores residentes en estos centros, pero el porcentaje de Madrid es del 3,9%.

Economía y empleo

Frente a la fuerte subida del paro que ha sufrido España durante el mes de marzo, Madrid ha reducido sus niveles de desempleo. Tal indicador mejora en 5.471 personas, lo que supone una reducción del 1,2% y acarrea una mejora superior al promedio histórico. El paro ha bajado en todos los sectores, pero especialmente en los servicios, donde se reduce en 4.411 personas gracias al mantenimiento de la actividad en comercios, bares y restaurantes. En suma, desde que Ayuso tomó las riendas de la pandemia, el empleo real sube en más de 100.000 personas, la mitad por nuevas contrataciones, la mitad por incorporaciones de afectados por ERTE.

Las cifras disponibles acreditan, de hecho, que el ritmo de crecimiento de la economía madrileña es diez veces mayor que el del conjunto de España. De hecho, de no ser por el tirón de Madrid, España habría entrado en recesión durante el último trimestre evaluado por el Instituto Nacional de Estadística. De modo que la apuesta por conciliar salud y economía no solo no arroja el desastre preconizado por Sánchez, sino que sitúa a Madrid bien parada en lo primero y como líder absoluta en lo segundo.