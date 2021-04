La ministra de Trabajo Yolanda Díaz afirma que "el comunismo es la democracia y la igualdad"

Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, ha realizado unas escandalosas declaraciones durante una entrevista conjunta realizada por Nacho Escolar, director de elDiario.es y Daniel Basteiro, director de infoLibre.

La gallega ha sido preguntada por el lema de la campaña electoral de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid: "¿Es usted más de comunismo o de libertad?, ha cuestionado Basteiro. "Soy más de trabajar por el bien común que es lo que me han enseñado en mi casa. Soy de mi país y de mi gente y de trabajar por el bien común", ha contestado la gallega. Y ha continuado: "Lo que sí que me gustaría es que no frivolicemos con la libertad, y lo dice una persona que tiene la grandeza de venir de una cultura de gentes de lo más heroico en mi país y que han dejado, nada más y nada menos, sus vidas en las cárceles españolas", ha argumentado la ministra.

Finalmente termina con la cuestión declarando que los regímenes comunistas son democráticos y libres: "Lo que sí me han enseñado en mi casa es que, quizás, el comunismo es la democracia y la igualdad, así que, por favor, no frivolicemos con la libertad, yo creo que no está el país para estas cosas".

ENTREVISTA | Yolanda Díaz: "No frivolicemos con la libertad: el comunismo es la democracia y la igualdad"https://t.co/Mx5CyPRMhP Por @iescolar y @basteiro pic.twitter.com/o1H4z21kje — elDiario.es (@eldiarioes) April 8, 2021

Como militante del Partido Comunista de Galicia, estas afirmaciones de la ministra de Trabajo no sorprenden. Si bien, ella se ha cuidado mucho, desde que entró en el Gobierno de Pedro Sánchez, de pronunciar la palabra "comunismo", que sustituía, como al principio de esta entrevista, por expresiones como "el bien común". Pero, esta vez, no ha podido ocultar antes sus colegas la ideología que sustenta su política.

La que es la persona de máxima confianza de Pablo Iglesias e Irene Montero ha obviado los 100 millones de muertos que el comunismo ha dejado a su paso, desde Lenin hasta nuestros días. A deducir por sus palabras, para Yolanda Díaz, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Bolivia y China son ejemplos de democracia e igualdad, paraísos de libertad y oasis de prosperidad para sus ciudadanos. La ministra de Trabajo sigue como modelo, para su política en España, el régimen cubano, en el que Partido Comunista mantiene el monopolio de la economía nacional desde la Revolución de 1959.

La vicepresidenta tercera de España, alabada por algunos líderes centristas por su supuesta moderación, no ha podido ocultar su pasión por el comunismo desde que era pequeña. La ideología que más miseria, muertes y atrocidades ha traído en la historia de la humanidad, es la que abandera Díaz y lo hace sin tapujos, en unos momentos, por cierto, en los que la economía del país está resquebrajándose y en plena ola de destrucción de empresas y empleo. Verdaderamente, la ministra conseguirá la igualdad propia de los gobiernos comunistas: que todos los ciudadanos sean igual de pobres.

Cabe destacar que la polémica entrevista a la política gallega ha corrido como la pólvora en las redes sociales. Cientos de usuarios le han recordado a Díaz lo que no le enseñaron en su casa, sobre la ruina que implica el comunismo cuando se lleva a la práctica. Los tuiteros también le han exigido a la ministra que no frivolice cuando hable sobre la ideología genocida que ella defiende.

Hola @Yolanda_Diaz_ expliquéles a los que huían de Berlín (y morían por eso) lo de que el comunismo es libertad.

Y también a los heroicos que dejaron su vida en el Gulag

120.000.000 de muertos te contemplan.

Señora @Yolanda_Diaz_ ya que habla así del #comunismo, le deseo muy sinceramente: Que disfrute de la libertad de un norcoreano.

Que tenga usted la misma seguridad que un venezolano.

Soy hijo de una Alemana nacida en parte Oriental que pudo salir antes que los Rusos aplicasen SU Comunismo.

Por qué no se va a Cuba o a Corea del Norte? Aysss espera, que no se podría comprar camisas cuquis ni ir a la pelu cada semana.

