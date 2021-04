La cofundadora marxista de Black Lives Matter compra 4 mansiones en barrios de blancos y engaña a las "víctimas"

Patrisse Cullors, la cofundadora del movimiento Black Lives Matter (BLM), que se definía como "marxista entrenada", se ha hecho de oro rentabilizando su discurso de "oprimida" en los "racistas Estados Unidos". La anticapitalista y fiel seguidora de la asesina del supremacismo negro Assata Shakur, buscada aún por el FBI y refugiada en Cuba, ha capitalizado su ideología extremista y se ha forrado gracias a los "mártires", George Floyd o Michael Brown.

Patrisse Cullors, cofundadora de BLM

La comunista ha adquirido una mansión de 1.4 millones de dólares (1.175.581 euros), en Topanga Canyon, (California), y en un barrio donde el 98% de los vecinos son blancos, según ha desvelado el New York Post. La casa se encuentra en un entorno rodeada de árboles. Tiene un total de tres dormitorios y tres baños además de una vivienda en el jardín para los invitados. Las estancias son muy espaciosas, con techos abovedados y vigas.

Esta compra ha supuesto un verdadero escándalo, ya que evidencia la incoherencia, hipocresía y doble moral de Cullors. Detrás de la fachada de la justiciera social hay mucha tela que cortar. Y es que un reciente informe del New York Post ha revelado que Cullors no solo compró una casa, sino cuatro viviendas de lujo. Además podría estar mirando para comprar una quinta vivienda en Albany, donde varias fuentes transmitieron que la cofundadora de BLM estuvo visitando varias propiedades en las Bahamas, en un resort exclusivo, en el que Justin Timberlake y Tiger Woods tienen sus mansiones, según los registros públicos citados por Dirt, el blog de bienes raíces que informó por primera vez de la compra del 30 de marzo.

La residencia de Albany frente al mar que visitó Cullors junto a su esposa

Amasando una fortuna

La activista se hizo con estos bienes raíces tras el estallido de las protestas en Estados Unidos, por la muerte George Floyd, el 25 de mayo de 2020. Y, como ya avanzó Libertad Digital, los ingresos de Black Lives Matter, a través de ActBlu, fundación del Partido Demócrata, se dispararon. Asimismo, numerosas multinacionales como Amazon, Apple o Ikea, entre otras muchas, realizaron donaciones millonarias. En total, alcanzaron los 90 millones de dólares (alrededor de 74 millones de euros) durante el 2020, según publicó The Associated Press, después de que las creadoras de BLM compartieran, por primera vez, después de ocho años, sus registros financieros.

Protestas violentas de Black Lives Matter en Atlanta

En junio, mientras que EEUU ardía y los manifestantes de BLM y Antifa tenían sumidas a las ciudades en una ola de violencia y destrucción, aupada por sus fundadoras, una de ellas, Patrisse Cullors, se embarcó en la compra de tres casas de lujo por 3.2 millones de dólares (2.685.690 euros).

Cuarta vivienda de la cofundadora de BLM, Patrisse Cullors

El proclamado como "mártir" del movimiento supremacista negro e izquierdista, George Floyd, había hecho crecer exponencialmente las arcas de BLM y la cofundadora aprovechó el tirón, en ese momento, en el que nadie miraba. Pero la verdad sale ahora a luz, y la activista guarda silencio absoluto. Y es que el escándalo es todavía mayor.

Los apartamentos y casas adosadas de lujo en el resort de Albany frente a la playa en las afueras de Nassau tienen un precio de entre 5 y 20 millones de dólares, según pudo saber el diario americano. A Cullors y su esposa Janaya Khan se les antojó un "rancho personalizado", con un hangar para un avión privado y un apartamento tipo estudio en la parte de arriba, junto con una pista comunitaria "pavimentada con césped", para aviones pequeños. Por si no fuera poco, el inmueble tiene una piscina cubierta y una "tienda de vehículos recreativos".

Janaya Khan, esposa de Patrisse Cullors, cofundadora de BLM

A las cuatro viviendas de lujo hay que sumarle la primera de ellas. Una casa valorada en casi medio millón de euros en Peach State (Georgia), y que se compró en 2016, justo unos años después de que comenzara a circular el hashtag #BlackLivesMatter, y en el que también participó Alicia Garza y Opal Tometi, las otras dos cofundadoras.

A partir de ese momento, el patrimonio de la anticapitalista ha ido en ascenso y los contratos millonarios no han faltado en su historial. En octubre de 2020, todavía con la resaca de Floyd, Cullors empezó a trabajar con Warner Bros Television Groupp, para que tuvieran más representación los negros en las series y películas, según explicó en un comunicado.

Una vez más, el mainstream mediático americano ha intentado que esta información, que pone en entredicho los principios de Black Lives Matter, sea ocultada y pase desapercibida. Twitter ya ha censurado al portal de viviendas de lujo Dirt, y la cuenta oficial del blog fue bloqueada en la red social de Dorsey, según denunció el popular presentador de la Fox, Tucker Carlson.

No obstante, estos denodados esfuerzos de la alianza izquierdista medios-tecnológicas no han podido frenar la noticia del New York Post, que se ha viralizado en un santiamén. De este modo, varios autores y críticos han defendido que no se puede vivir en una casa de un millón de dólares si las líderes de Black Lives Matter se definen como socialistas y comunistas.

Estafa a las víctimas

Un activista de LGBT describió a BLM como "una estafa" y un "fraude". En este sentido, el periodista Jason Whitlock tuiteó que: 'Tenía muchas opciones sobre dónde vivir. Ella eligió uno de los lugares más blancos de California, con policía blanca y vecinos blancos. Igualmente, el autor y activista contra Antifa, Andy Ngo, tuiteó: "Cullors se identifica como comunista y aboga por la abolición del capitalismo".

La noticia sobre su millonario patrimonio sale a la luz en un momento en el que el origen de todos los ingresos de Black Lives Matter son opacos y la directiva se niega a publicarlos, según transmitió el medio The Asocciated Press y recogió Libre Mercado. Esto ha hecho que BLM sea cuestionado por sus filiales y asociaciones que denunciaron que no sabían lo que estaba pasando con el dinero. A ellos no les llegaba nada.

Tanto es así que Brown, hijo Michael Brown Jr. y que murió después de ser abatido a tiros por una agente de policía en Ferguson, en Missouri, en 2014, dice que él y su grupo de abogados "han sido estafados por la organización BLM". En su caso, la Fiscalía no imputó al agente porque no vio indicios de racismo ni de mala práctica. El movimiento de la cofundadora Cullors aprovechó los hechos para culpar de racistas a los jueces y a policía. Pero fue lo único que hizo. De los ingresos millonarios que prometió dar a las asociaciones y familias de las "víctimas" nadie sabe nada. Ni los protagonistas. "¿Por qué la fundación de mi familia no ha recibido ninguna ayuda del movimiento? No lo entiendo", lamentó recientemente muy indignado el hijo de Michael Brown.