Los 3 datos que desmontan los bulos de Gabilondo sobre la covid-19 en Madrid

Aunque Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, siempre ha tenido fama de ser un político "soso" y "aburrido", sus declaraciones del pasado fin de semana sobre la mortalidad por covid-19 en Madrid le han puesto en la diana por la notoria falta de rigor con la que se pronunció sobre este asunto.

La polémica surgió en un mitin celebrado a puerta cerrada con otros dirigentes socialistas, pero retransmitido a través de redes sociales. Las declaraciones de Gabilondo fueron las siguientes:

"¿Qué libertad es esa que es una libertad para no avanzar? ¿Qué libertad es esa que es una libertad para no proteger? ¿Qué libertad es esa que es una libertad para no salvar? ¿Qué libertad es esa que es una libertad para no cuidar? ¿Qué libertad es esa que es una libertad para dejar de hacer y dejar de resolver? En Madrid la cuarta ola es un hecho. (…) Dijimos que el toque de queda debe ser a las 22:00, que se deben aprobar ayudas directas… Y se nos ignoró. Ahora nos vuelven a atender y a desconsiderar. No lo decíamos para ganar las elecciones, sino por quienes vivimos en Madrid. Vamos a llegar a una incidencia acumulada de 500 casos. ¡Basta ya! El riesgo de fallecer por covid-19 en Madrid es un 54% mayor que el promedio de España. La libertad no puede ser dejación"

El bulo de Gabilondo

Gabilondo afirma, sin sonrojarse, que "el riesgo de fallecer por covid-19 en Madrid es un 54% mayor que el promedio de España". Sin embargo, los datos que publica el ministerio de Sanidad, controlado por su propio partido (PSOE) ponen de manifiesto una situación muy distinta y revelan, de hecho, que, desde que la gestión sanitaria está en manos de las comunidades autónomas, la mortalidad asociada a la pandemia es menor en Madrid que en el conjunto del país.

Así, la tasa de letalidad (número de fallecidos sobre total de contagiados) es del 0,1% en Madrid desde que concluyó el "mando único" y el Ejecutivo de Pedro Sánchez devolvió al gobierno autonómico de Díaz Ayuso la potestad de manejar la pandemia. En cambio, el resultado en clave nacional es del 1,2%. Por lo tanto, sucede más bien al revés de lo que afirma Gabilondo: la probabilidad de morir por covid-19 es doce veces menor en Madrid que en el conjunto del país.

Por otro lado, si lo que pretende Gabilondo es alarmar con las cifras de mortalidad ahora que se plantea una "cuarta ola", tiene sentido recordar algo sobre lo que ya informó Libre Mercado recientemente: a saber, el hecho de que, lejos de tener exceso de mortalidad, Madrid tiene ahora mismo un 8% menos de fallecimientos de lo normal. La fuente de estos datos es el propio Sistema MoMo, que depende del Centro Nacional de Epidemiología, de modo que una vez más encontramos que los datos del PSOE madrileño se desmontan con los datos oficiales de organismos manejados por el propio PSOE.

Finalmente, no hay que olvidar que Madrid es una de las comunidades con menor número de positivos hospitalizados. Desde que las regiones tomaron las riendas de la pandemia, en Madrid hay 1,1 hospitalizados por cada 100 contagiados, frente al promedio nacional de 6,7. Por lo tanto, la gravedad de los contagios es seis veces menor en Madrid, lo que revela que se está protegiendo mucho mejor a los grupos de riesgo.