Los tres datos que desmontan los bulos de Gabilondo sobre la covid-19 en Madrid

Aunque Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, siempre ha tenido fama de ser un político "soso" y "aburrido", sus declaraciones del pasado fin de semana sobre la mortalidad por covid-19 en Madrid le han puesto en la diana por la notoria falta de rigor con la que se pronunció sobre este asunto.

La polémica surgió en un mitin celebrado a puerta cerrada con otros dirigentes socialistas, pero retransmitido a través de redes sociales. Las declaraciones de Gabilondo fueron las siguientes:

"¿Qué libertad es esa que es una libertad para no avanzar? ¿Qué libertad es esa que es una libertad para no proteger? ¿Qué libertad es esa que es una libertad para no salvar? ¿Qué libertad es esa que es una libertad para no cuidar? ¿Qué libertad es esa que es una libertad para dejar de hacer y dejar de resolver? En Madrid la cuarta ola es un hecho. (…) Dijimos que el toque de queda debe ser a las 22:00, que se deben aprobar ayudas directas… Y se nos ignoró. Ahora nos vuelven a atender y a desconsiderar. No lo decíamos para ganar las elecciones, sino por quienes vivimos en Madrid. Vamos a llegar a una incidencia acumulada de 500 casos. ¡Basta ya! El riesgo de fallecer por covid-19 en Madrid es un 54% mayor que el promedio de España. La libertad no puede ser dejación"