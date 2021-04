Se dispara en marzo la presentación de concursos, 8 de cada 10 pequeños negocios

Marzo ha registrado la cifra más alta de concursos de acreedores desde 2014, con 630 concursos, un mes en el que también se ha contabilizado un total de 2.572 disoluciones de empresas, según ha comunicado Informa, compañía filial de CESCE.

El Estudio sobre Concursos y Disoluciones elaborado por la empresa recoge una subida del 15% en el número de concursos respecto al mes anterior, situándose un 103% por encima del mismo mes el pasado año, cuando se inició el estado de alarma por la covid-19.

Las disoluciones son un 16% inferiores a las de febrero, pero superan en este mismo porcentaje del 16% a las de 2020. El total del primer trimestre del año supone un incremento del 33% para los concursos, hasta 1.578, mientras que las disoluciones se recortan un 2%, para quedar en 9.139.

La directora de Estudios de Informa, Nathalie Gianese, ha comentado que "la elevada cifra de concursos en marzo se produce poco después de la decisión del Gobierno de aplazar de nuevo la moratoria concursal hasta finales de año para evitar una avalancha de concursos".

También se ha incrementado el porcentaje de empresas que presentan al mismo tiempo la extinción: si en marzo de 2020 era el 48%, el mismo mes este año el porcentaje supera el 66%. En este primer trimestre, en todos los meses se ha situado por encima del 60%.

Del total de concursos presentados en marzo, las microempresas suponen algo más del 82%, con 518 casos. El 16% se encuentran en la categoría de pequeñas empresas y algo más del 1,5% en la de medianas. Tan solo una gran empresa ha iniciado proceso concursal este mes.

La empresa con mayor facturación que ha iniciado concurso en marzo es Vicinanza Trading, con ingresos de 47 millones de euros, y tres de las que han presentado su disolución superan los 100 millones de euros: Clínica de Sabadell, Carefusión Iberia 308 y Expal Ordnance.

Concursos por regiones

Cataluña es la Comunidad con mayor número de concursos en marzo, 187, el 30% del total, por delante de Madrid que llega a 112, y Valencia con 75. Cataluña presenta el mayor crecimiento en valor absoluto este mes, suma 117 procesos. Solo una Comunidad ve bajar sus datos este mes, Extremadura, un 20%.

En el acumulado del primer trimestre también son estas comunidades las que más procesos registran. Cataluña lidera los datos con 468, de nuevo el 30% del total, seguida por Madrid con 270 y Valencia con 222. También es Cataluña la que más crece. Recortan sus cifras Andalucía (-10%), Asturias (-4%), Cantabria (-18%) y Murcia (-28%).

Las disoluciones en los tres primeros meses del año las encabeza Madrid, con 2.324. Muy por detrás, Andalucía y Valencia, con 1.213 y 1.092 respectivamente. Una cuarta parte de los procesos iniciados en este periodo se localizan en Madrid, si bien es la autonomía que más recorta en valor absoluto, resta 330. En marzo, Madrid también es primera, con 664, Andalucía se queda en 381 y Valencia en 285.

Las empresas concursadas en marzo contaban con 4.688 empleados y una facturación de casi 525 millones de euros, inferior a los 580 millones de euros que sumaban las que lo hicieron durante el mismo periodo del año anterior. En las afectadas por las disoluciones trabajaban 12.611 personas y contabilizaban unas ventas de más de 1.625 millones de euros, por encima de los 1.328 millones de marzo de 2020.

La hostelería, el sector más perjudicado

La hostelería es el sector donde más crece el número de concursos tanto en el primer trimestre de 2021, que suma 196, como en marzo, que añade 92. Pasa así a liderar el número de procesos registrados este mes, con 121, un aumento del 317%. En el primer trimestre alcanza 285, un 220% más que hace un año, cifra solo superada por el comercio, con 313. La construcción se queda detrás con 268.

La agricultura es el único sector donde desciende el número de concursos en marzo, pasa de 4 a 2. En el trimestre, además de la agricultura que disminuye en mayor medida, un 47%, bajan los datos concursales en Industrias extractivas, Industria, Energía e Intermediación financiera, un 50%, un 2%, un 20% y un 12% en cada caso.

Las disoluciones disminuyen en la mayor parte de los sectores en el primer trimestre con las excepciones de Construcción (+ 0,3%), Transportes (+25%), Hostelería (+14%), Servicios empresariales (+0,7%) y Otros servicios (+13%). En marzo por el contrario se incrementan en todos los sectores salvo Energía y Educación. Construcción es el que registra el mayor número de procesos de disolución, 2.222 en el trimestre y 611 en marzo, seguido por Comercio con 1.773 y 477 respectivamente.

Soluciones para la supervivencia de la empresa

Tal y como ya reflejaban las previsiones de los analistas, el número de concursos de acreedores (declaraciones de quiebra) se ha disparado en este 2021 y el mes de marzo registró los datos más duros.

Esto está demostrando que muchas empresas han agotado ya cualquier posibilidad de enderezar su situación, pero esto no tiene por qué pasarle a todas. Existen herramientas que pueden evitar el concurso de acreedores.

Son herramientas como el confirming, el factoring o el propio recobro de deudas que puede permitir a muchas compañías obtener la liquidez suficiente como para ir atendiendo sus propias obligaciones y volver a encender el motor de su compañía.

Este tipo de alternativas que ofrecen liquidez permiten alternativas de supervivencia para las empresas. Gedesco ofrece este tipo de herramientas que resultan vitales para sortear el concurso. Gedesco no sólo ofrece la mejor alternativa de financiación no bancaria del mercado, sino que pone a disposición de las empresas alternativas como el confirming, un servicio financiero que ayuda a las empresas a gestionar el pago a sus proveedores, sin sufrir tensiones de tesorería. Es una alternativa que no sólo facilita financiación sino que además ven afianzada la relación comercial mutua.

Otra de las herramientas que tienen a su disposición las empresas es Recobrarte, también de Gedesco, esta empresa especializada permite una gestión eficiente de los impagados comerciales, ya que está comprobado que la mayoría de las empresas que impagan lo hacen porque les han impagado otros clientes a ellos primero.

Lamentablemente son muchas las empresas que están condenadas al concurso de acreedores debido a la magnitud del shock que han sufrido, pero otras muchas todavía tienen una oportunidad. El mercado ofrece alternativas como Gedesco y sus múltiples herramientas que pueden suponer un auténtico diferencial para evitar la quiebra.