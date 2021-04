El Gobierno plantea a Bruselas la imposición de peajes en las autovías españolas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado ante la Comisión Europea un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que se han abordado diferentes aspectos centrados en la economía española. Una de las propuestas que se recogen en el texto es la implantar peajes en las carreteras nacionales más allá de los que hay actualmente. De esta manera, el Ejecutivo quiere buscar una manera de financiar el gasto de conservación de las autovías y autopistas, que actualmente tiene un déficit de 8.000 millones de euros, implantando peajes. De hacerse, sería una medida propuesta por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ya ha pedido en más de una ocasión imponer estas tasas de circulación.

Eso sí, esta propuesta no está desarrollada dentro del Plan de Recuperación presentado a Bruselas. En el texto no se detalla el alcance total, ni la fórmula, ni las fechas previstas. Es decir, por el momento es una intención del Gobierno que no está detallada y no se sabe cómo afectará a los españoles y cuánto dinero prevé recaudar el Estado con estos peajes. De igual forma, tampoco se conoce si serán unos peajes que paguen todos los vehículos o solamente se destinaran a algunos específicamente o si se diferenciará en función de las emisiones de carbono que emitan.

"Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras", señala el texto remitido a Bruselas. En el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible también se hablaba de mejorar la financiación del transporte. "Se planteará la necesidad de desarrollar un modelo predecible de financiación para la conservación y mantenimiento del importante stock de infraestructuras con el que está dotado nuestro país, todo ello en el marco de la normativa europea, así como de los nuevos instrumentos de gobernanza que se diseñen para el seguimiento de los sistemas de provisión", rezaba el texto.

Por el momento, queda mucho por conocer de esta posible medida ya que, en su momento, Ábalos señaló que una de las excepciones que querían incluir es que no pagasen este peaje aquellos que se desplacen por motivos laborales.