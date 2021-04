El "drama" del sector turístico: "El agujero es inconmensurable"

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) confía en que el fin del estado de alarma previsto para el próximo 9 de mayo marque el inicio de la recuperación tras un año "prácticamente perdido" para el sector. Su vicepresidente ejecutivo, José Luis Zoreda, estima en 116.000 millones de euros la caída de la actividad turística en los primeros 12 meses de pandemia, una cifra equivalente "al 70% de todo el PIB de la economía de griega o al 56% de Portugal".

En declaraciones a Libre Mercado, Zoreda nos describe un auténtico "drama", que ha comprometido más de 840.000 empleos en el último año: la mitad de ellos, perdidos y la otra mitad, en el limbo de los ERTE. Para que nos hagamos a la idea de lo que supone, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur asegura que esa cifra equivale "a todos los afiliados de la industria alimenticia en 2019, más la fabricación de automóviles, el sector textil y el sector químico de toda España".

Se miren por donde se miren, los datos son escalofriantes y las comparaciones, odiosas. Entre abril de 2020 y marzo de 2021, nuestro país redujo sus ingresos por turismo extranjero en 62.800 millones de euros, lo que, según advierte Zoreda, supera con creces los números que anualmente arrojaban las exportaciones españolas de coches antes de la pandemia (44.000 millones) e incluso todos los costes de importación de energía y materias primas de España (55.000 millones).

En total, se perdieron más de 346 millones de pernoctaciones en establecimientos alojativos reglados, "las mismas que tuvieron en 2019 Grecia, Portugal, Croacia, Malta y Chipre juntos", explican desde Exceltur. Su vicepresidente ejecutivo justifica tantas comparaciones en la necesidad de demostrar la gravedad de las circunstancias a todos aquellos que les acusan de un "lloriqueo" continuo: "El agujero es inconmensurable. Son unos datos muy serios, que tienen un impacto en la economía y el empleo que desborda cualquier comparación".

¿Dónde están las ayudas del Gobierno?

Frente a este trágico balance —al que creen que seguirá un segundo trimestre igualmente malo por culpa de las restricciones de movilidad—, Zoreda reclama al Gobierno que los 7.000 millones de euros en ayudas directas prometidas a pymes y autónomos lleguen cuanto antes y que se priorice al sector turístico, "el más perjudicado", según el Instituto Nacional de Estadística.

"Suena a muchísimo dinero, pero es que nosotros venimos de un agujero de 116.000 millones", denuncia Exceltur, que lamenta que el Gobierno cada vez incluya a más empresas en el reparto de estos fondos. "No hace falta ir a la Universidad para entender que si el numerador no cambia, el cociente cada vez es menor y, sin embargo, el problema del turismo cada vez es mayor", se queja.

Según denuncia, "esto surgió por la presión del sector y al final se ha convertido en un café con leche para todos, porque de los 98 grupos de actividad económica que se ha establecido que pueden recibir estas ayudas, solamente hay 19 o 20 que son turísticos, el resto no tiene nada que ver".

Según Zoreda, esos 7.000 millones se van a repartir entre todo tipo de empresas, "desde reparación de relojes o empresas de calzado", cuando supuestamente "el espíritu de esta ayuda directa a fondo perdido era resarcir o compensar a quienes nos hemos visto obligados por el interés general y por medidas administrativas a estar cerrados a cal y canto".

Desde Exceltur recuerdan que, a partir de junio de 2020, esas otras empresas pudieron empezar a abrir sus puertas y empezaron a remontar: "Otra cosa es que la coyuntura económica les haya contraído las ventas o hayan tenido que bajar, pero siempre tienen la posibilidad de almacenar el ventilador, la manta o lo que sea, y esperar a venderlo en mejor ocasión. Sin embargo, todo lo que las aerolíneas no vendieron se terminó para siempre, todo el cubierto de restaurante que no se vendió desapareció para siempre, y toda cama de hotel que no se vendió se perdió para siempre".

En estos momentos, todavía hay zonas de España en las que hay hoteles que siguen sin poder abrir, advierte Zoreda, que recuerda que, en Canarias y Baleares, por ejemplo, el sector suma a su particular drama la quiebra del gigante de viajes Thomas Cook en septiembre de 2019: "En algunos casos, llevamos más de un año sin facturar un chelín".