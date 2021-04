El Gobierno utiliza el BOE para atacar al Partido Popular

Este viernes, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley Orgánica 5/2021 que deroga el artículo del Código Penal que incluía las penas de cárcel entre los castigos a los piquetes violentos.

Pero lo más llamativo de esa publicación ha sido que el Gobierno de PSOE y Podemos ha utilizado ese texto para cargar contra sus rivales políticos. En este caso, contra el Partido Popular.

El BOE de este viernes reza lo siguiente: "Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno".

Indignación en el PP

En el Partido Popular han estallado contra esta maniobra de utilización del BOE por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que van a pedir en el Congreso que comparezca la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para explicar esta "falta de respeto", también al Jefe del Estado, "que se le pasa para firmar una reforma legislativa que se está utilizando para atacar a la oposición".

"Y más aún cuando es una ley en la que están despenalizando los piquetes informativos. Ahora va a ser legal que a alguien que quiere ir a trabajar, si le pinchan las ruedas del coche o le revientan la luna, no tenga ninguna repercusión", ha recordado Casado. "Nos insultan desde la televisión publica, desde el Parlamento pero ya el colmo es que el BOE también sea un panfleto electoral del PSOE. Es inadmisible y vamos a pedir responsabilidades al Gobierno", ha explicado.

Su responsable jurídico, Enrique López, asegura en Twitter que en el Gobierno actual "no tienen límites". "¡Lo nunca visto!, una crítica política al PP en una exposición de motivos. Despenalizan la violencia de los piquetes e institucionalizan el sectarismo", añade.

No tienen límites: hoy el BOE publica una Ley impulsada por Sánchez y apoyada por sus socios, que incluye, ¡lo nunca visto!, una crítica política al PP en una exposición de motivos. Despenalizan la violencia de los piquetes e institucionalizan el sectarismo. ¿Gobernar en serio? pic.twitter.com/8NCidQOtiY — Enrique López (@Enrique_L_Lopez) April 23, 2021

"Nunca habría utilizado una Exposición de Motivos para atacar un Partido"

"Hoy el BOE publica la motivación para legislar del PSOE de Sánchez y sus socios: despenalizar la violencia de los piquetes pero que no falte dejar constancia del sectarismo y el señalamiento del que defiende otro proyecto político", añade la portavoz del PP, Cuca Gamarra también en la red social.

El diputado del PP Mario Garcés, que fue secretario de Estado durante el Gobierno de Rajoy, explica que "a lo largo de mi vida he redactado Leyes y he sido siempre pulcro en su motivación. Nunca habría utilizado una Exposición de Motivos para atacar un Partido. Se supone además que en Presidencia deberían revisar los textos para evitar esto. El BOE también es suyo. La decencia, no".