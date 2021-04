Errejón propone crear un "Amazon español" y público por ley

El líder de Más País, Íñigo Errejón, llevará al Congreso una Ley para crear una plataforma estatal de venta on line y de distribución que sea como un "Amazon español" con el fin de beneficiar a las pequeñas empresas que se ven sometidas a las severas condiciones del gigante tecnológico estadounidense.

En una entrevista con EFE, Errejón ha desvelado la estrategia de Más País en el Congreso para los próximos meses y ha señalado que trabajan en ayudar a las pymes que ven mermadas sus ventas con la irrupción de grandes plataformas como Amazon y que, en muchos casos, se ven abocadas al cierre.

Su iniciativa propondría un "gran paraguas público de distribución y mensajería" con colaboración público-privada en el que participaría Correos. Se trataría de agrupar a sectores como el de las librerías que han tenido que crear cooperativas esta pandemia para vender on line, llevar el producto a casa y al mismo tiempo sacar beneficios propios.

Por otra parte, Errejón señala que llevarán los problemas cotidianos a la política como así lo reafirma su iniciativa que insta a recuperar las competencias en salud mental y a revisar esta estrategia nacional.

"Tenemos una posición de avanzar, creemos que la economía del siglo XXI tiene que ver con la formación, con el conocimiento, con la transición ecológica, con hacer la energía más barata y con trabajar menos y en mejores condiciones", puntualiza.

Errejón ve la clave en la innovación y defiende que su partido apueste por cambios que se verán a largo plazo aunque requieran un camino lento.

"Cada vez más gente entiende que, si no estamos, hay temas que no se sacan y es un camino que no será sencillo, pero lo caminamos con constancia y coherencia", argumenta tras avanzar otra de sus propuestas: "Una renta climática".

Esta iniciativa en la que trabajan insta a subir los impuestos de los hidrocarburos para que su recaudación se pueda repartir de forma progresiva e incentiva los comportamientos verdes al tiempo que grava los más contaminantes. Además, pedirá que las multas vayan en función de las rentas del infractor.

Todo esto en un momento en el que la economía española está sumida en una crisis derivada de la pandemia que ha hecho escalar el déficit público hasta el 11% del PIB en 2020 y la deuda pública al 120% del PIB.

"Hemos vivido una situación extraordinaria, que es enfrentaba a medidas extraordinarias", argumenta en referencia el ingente gasto público que ha acometido el Estado para salvar empleos, empresas y familias.

Errejón insiste en que la prioridad numero uno ahora no es el déficit ni la deuda y ve en la llegada de los fondos europeos el revulsivo para cambiar el modelo productivo de España.

Sin embargo, alerta de que los fondos UE deben ser bien aplicados y ejecutados y además comparte que puedan estar condicionados a que las empresas que los reciban respeten los puestos de trabajo, paguen sus impuestos en España y estén comprometidas en reducir la huella ecológica.

Critica que grandes empresas que se han beneficiado de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) o que han recibido ayudas públicas, como la banca, despidan ahora a miles de trabajadores.

"Los ERTE son una buena política pero estoy preocupado de que sea un regalo sin contrapartida", incide. Y así se lo hará saber a la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cuando la vea previsiblemente el próximo lunes.