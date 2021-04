Segundo verano en pandemia: el sector turístico confía en el "efecto champán"

Aunque todavía faltan dos meses para que llegue oficialmente el verano, son muchos los españoles que ya tienen la vista puesta en la época estival con la esperanza de poder viajar y disfrutar de unos días de ocio después de meses de restricciones de movilidad. El sector turístico les espera con los brazos abiertos, máxime después de un año en el que, según la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), han dejado de ingresar más de 116.000 millones de euros, el equivalente al 70% de todo el PIB de Grecia o el 56% de Portugal.

Los cierres perimetrales han impedido que el turismo despegue en los primeros meses de 2021. Por eso, ciudadanos y empresarios se encomiendan al próximo 9 de mayo, la fecha en la que, salvo sorpresas de última hora, está previsto que finalice el estado de alarma. Lo que sucederá a partir de entonces es todavía una incógnita, puesto que las medidas a adoptar quedarán en ese momento en manos de los gobiernos autonómicos.

"Nuestra gran apuesta, pero no deja de tener también una componente voluntarista, es que la demanda española se haya podido recomponer poco a poco a partir del fin del estado de alarma y que la demanda extranjera empiece a llegar en julio", asegura a Libertad Digital José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur.

Los españoles sí viajaremos

El objetivo es crecer respecto a 2020, pero el sector es consciente de que las cifras de antes de la pandemia son todavía inalcanzables. "Nosotros calculamos que en verano podremos recuperar un 66% de lo que fue la actividad turística del año 2019. Esto se descompone en una estimación de que podamos tener alrededor de un 50% de la demanda extranjera que tuvimos entonces y alrededor de casi un 90% de la demanda española".

Después de meses encerrados en su comunidad -algunos incluso sin poder salir de su provincia- Zoreda está convencido de que muchos españoles están "desesperados por ir a algún sitio" y confía en que eso se traduzca en un "efecto champán". A ello también puede contribuir el "ahorro forzoso" que se ha producido en este año de pandemia en el que el ocio se ha reducido a la mínima expresión y que, en muchos casos, se invertirá en la época estival. "Esto puede compensar el menor gasto de ese señor que está en un ERTE o que tiene dos hijos en un ERTE", explica.

Los destinos más solicitados

Además, la Alianza para la Excelencia Turística cree este año los españoles nos decantaremos por pasar las vacaciones en nuestro país. Entre los destinos más solicitados, Exceltur cree que triunfará "la España verde de la cornisa Cantábrica y Galicia, así como la costa de Huelva, ciertos destinos de la costa levantina como Benidorm o Gandía y, en menor medida, Salou".

Desde la Confederación Empresarial de Hostelería de España coinciden en el pronóstico y también son optimistas. "Yo, personalmente, soy positivo y creo que va a ser un buen verano -asegura a LD su presidente, José Luis Yzuel-. Ya lo fue el año pasado para el turismo de interior, toda la cornisa cantábrica y todos los destinos con segundas viviendas. El turismo de naturaleza fue muy bueno. Por lo tanto, entiendo que este año no va a ser peor, porque hay más vacunados y un poco más de confianza".

Vacunar y recuperar la confianza

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), por su parte, es un poco más conservadora en sus previsiones. Estiman que ellos sólo recuperarán el 50% de la actividad de 2019, aunque en el caso de la demanda nacional confían en llegar al 80%.

En declaraciones a Libertad Digital, su secretario general, Ramón Estalella, advierte que para que la recuperación sea completa "es muy necesario que alcancemos un ritmo de vacunación muy alto tanto en España como en los países emisores, que se acaben los cierres perimetrales y que poco a poco vuelva la conectividad aérea". Y esto último, según CEHAT, "va a tardar todavía más de unos meses", por lo que creen que hasta "octubre o noviembre" no habrá un verdadero punto de inflexión.

Para que eso ocurra, no obstante, Estalella recuerda al Gobierno la importancia de invertir en campañas de comunicación que difundan una imagen de seguridad: "Cuando tengamos un porcentaje muy importante de nuestra gente vacunada y tengamos unos datos que nos ayuden, será muy importante divulgarlo para poder volver a conseguir recuperar la confianza del consumidor".

En esta línea, la Confederación Española de Hostelería de España también insiste en que el primer paso es "vacunar, vacunar y vacunar. Todo va a depender del nivel de vacunación. Hay que vacunar por tierra, mar y aire, 24 horas al día y los 7 días de la semana". Precisamente por eso, su presidente, José Luis Yzuel, suscribe la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que empresas y mutuas también puedan hacerlo.

Cómo convencer al turista extranjero

Respecto a la demanda extranjera, Yzuel lo tiene claro: "Yo creo que somos el destino deseado, otra cosa es que todos nuestros principales competidores del arco Mediterráneo estén haciendo los deberes antes que nosotros y estén ofreciendo más seguridad y menos trabas".

Exceltur coincide plenamente en el diagnóstico. "La gran batalla para captar el turismo extranjero este verano está en la manera en la que podamos vender la imagen de seguridad sanitaria de España", asegura José Luis Zoreda.

Por eso, además de grabarse a fuego el mantra de "vacunación, vacunación y más vacunación", insta al Gobierno a copiar lo que están haciendo países como Turquía, Grecia, Italia, Malta o Chipre, entre otros: "Vacunar, después de la población de riesgo, a los empleados del sector turístico, a todos aquellos que estén en contacto o puedan estar en contacto con el turista, para brindarle una mayor seguridad y que priorice España antes de irse a otros destinos".

Publicidad y diplomacia

Por otro lado, llama a desterrar la idea de que "como, en cierto modo, todos tenemos muchas ganas de viajar, no hace falta gastar un chelín en promoción". Según Zoreda, eso es un error garrafal. "Grecia, Italia, Portugal y Malta, por ese orden, están haciendo unas campañazas de comunicación para captar a la señora Smith, al señor Herbert y al señor lo que sea, diciéndoles que no tienen que preocuparse de nada porque van a ser destinos covid free, porque va a estar vacunada toda la población, todo el personal de contacto con los clientes, y además van a tener una mayor tolerancia para que los turistas puedan entrar y no se preocupen de nada".

Aunque en muchos casos pueda tratarse de "un farol", Exceltur insiste en la importancia de dar la batalla. También a nivel diplomático, puesto que este segundo verano pandémico también depende en gran medida de que logremos evitar que otros países pongan impedimentos a sus ciudadanos a la hora de viajar a nuestro país.

A principios de mayo está previsto que se reanude el turismo inglés, de vital importancia para España. Sin embargo, los grandes operadores británicos han retrasado la puesta en marcha de toda su logística hasta finales de junio por la falta de claridad de su Gobierno. El objetivo, insisten desde la Alianza por la Excelencia Turística, es que nuestro Ejecutivo haga los deberes y consiga que los países no recelen de España e impongan cuarentenas obligatorias a sus compatriotas al regresar de sus vacaciones, ya que eso sería un elemento disuasorio muy importante.

El llamamiento de Canarias

En ello confían también los empresarios de Canarias y Baleares, cuya actividad depende en gran medida del turismo extranjero. "Según se vaya eliminando las restricciones en origen, iremos abriendo un mayor volumen de hoteles", asegura a LD José María Mañaricua, presidente de la Federación de Empresarios de Turismo y Hostelería de La Palmas (FEHT). Su llamamiento no puede ser más claro: "Las condiciones para pasar las vacaciones en Canarias son maravillosas. No sólo tenemos un clima excepcional, sino que durante toda la pandemia hemos tenido la incidencia más baja de toda Europa".

A los ciudadanos que todavía estén dudando si hacer las maletas, también les envía un mensaje de tranquilidad. Las medidas de seguridad se cumplen al milímetro, pero "en nuestros hoteles, la posibilidad de disfrutar las vacaciones es plena: están todos los servicios abiertos".