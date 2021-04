Aumentan los bares y restaurantes en riesgo de quiebra por la pandemia

Llevamos tanto tiempo escuchando hablar de ERTE, cierres perimetrales o cierre de la hostelería, por poner algunos ejemplos, que puede parecer algo ya normalizado. Si embargo, cada vez son más los negocios que tienen que cerrar y los autónomos que tienes que darse baja. Y cada vez son más los bares y restaurantes que afrontar un riesgo muy real de quiebra debido a la pandemia.

Este colectivo ha sufrido especialmente las restricciones, que no solo les han obligado a cerrar o a limitar su volumen de negocio, sino que, como si esto fuera poco, han tenido que invertir grandes sumas en acondicionar sus locales, además de otros cambios que han tenido que asumir los hosteleros para poder habilitar sus negocios a las medidas de seguridad.

En este sentido, Carlos Sancho, CEO de Alisombra, empresa de toldos en Alicante, explica que la demanda de toldos y pérgolas ha aumentado un 200% desde que empezó la pandemia para habilitar las terrazas.

Sin embargo, a pesar las inversiones realizadas, se sigue cerrando la hostelería en muchas zonas de España. A eso hay que añadir la limitación de las horas de apertura debido al toque de queda.

Y las ayudas ofrecidas por el Gobierno se demuestran claramente insuficientes. A lo que hay que añadir que no son accesibles a todos, puesto que hay que cumplir con unos criterios que no todos pueden asumir como, por ejemplo, el estar al corriente de pago con la Seguridad Social y Hacienda.

Los cierres se disparan en la hostelería

Son muchos los negocios que han cerrado debido a la pandemia. Y muchos más serán los que cerrarán cuando se acaben las ayudas. Pero la crisis se está cebando especialmente con los propietarios de bares de restaurantes.

La cuestión en la hostelería no es solo si pueden abrir o no, si pueden atender a más o menos aforo. Cuestiones como la contratación de personal o la compra de productos perecederos son cuestiones que ahogan al sector.

De poco sirven las ayudas si no se puede abrir o si hacerlo supone pérdidas, entre restricciones, limitaciones, contrataciones y compra de productos que no está claro si van a ser consumidos o no. Un 20% de las empresas activas el 1 de enero de 2020 en España ya no existía un año después; esta cifra aumenta hasta el 30% en el sector del servicio de comidas en general.

Esta tendencia es particularmente acusada en ciertas comunidades autónomas: la supervivencia de empresas de este sector es precaria en Andalucía (64,5%), Baleares (65,6%) o Extremadura (66%).

No solo los hosteleros salen perdiendo

Pero son solo los bares y restaurantes a los que amenaza el riesgo de quiebra. Todas las empresas que les suministran también ven reducida la venta de sus productos. En muchos lugares, el cierre o no apertura de bares y restaurantes también puede afectar a los hoteles, cuyos visitantes, al ver reducida la oferta de ocio, buscan otras alternativas.