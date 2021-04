La izquierda en bloque deja colgada a Fotocasa por la asistencia de Vox al debate de la vivienda

Decepción en Fotocasa. El portal inmobiliario había organizado para este martes un debate sobre vivienda y sector inmobiliario con los partidos que se presentan a las próximas elecciones autonómicas del 4M, pero la izquierda en bloque les ha dejado colgados.

"Dada la falta de representatividad del bloque de izquierdas, el portal inmobiliario ha decidido no celebrar el debate", lamenta la compañía en un comunicado. El motivo del plantón es Vox. "PSOE, Más Madrid y Podemos no han querido debatir si Vox asistía y, al no haber suficiente representatividad, por eso decidimos cancelar", explican fuentes de empresa a Libre Mercado.

El portal inmobiliario espera que "los partidos sean capaces de arreglar sus diferencias, y que puedan volver a celebrarse encuentros en los que debatir sobre políticas de vivienda, tan importantes para el desarrollo y futuro del país". Su directora de estudios y portavoz, María Matos, reconoce el disgusto. "Como portal inmobiliario, aunque nuestra posición institucional esté por encima de la política, no hay nada que podamos hacer. Estamos disgustados porque quienes realmente salen perjudicados son los ciudadanos, pero no tendría sentido realizar el debate solamente con un bloque político", lamenta Matos, que el pasado 23 de abril festejaba el "¡notición!" que suponía la celebración del debate.

Pero justo ese viernes, 23 de abril, fue cuando se produjo el enfrentamiento de Pablo Iglesias con Rocío Monasterio en la Cadena SER, que acabó con la marcha del líder de Podemos del estudio de Angels Barceló. A lo largo del fin de semana, los partidos de izquierda fueron contactado con Fotocasa cancelar su presencia en el acto.

¿Qué propone cada partido?

Ahora, cada partido explicará a Fotocasa por separado sus propuestas en el ámbito de la vivienda, una de las materias que más preocupan a los madrileños. No habrá ningún debate. Las medidas de la izquierda pivotan sobre el intervencionismo del mercado y la vivienda social, mientras que en la derecha destaca la liberalización del suelo y la lucha contra los okupas. Estas son algunas de las medidas más relevantes de cada formación política.

Podemos

Pretenden intervenir los precios de los alquileres en Madrid "regulando los alquileres limitando los precios en base a los salarios medios de cada zona urbana, con el objetivo de que ningún inquilino destine más del 30% de su salario a pagar el arrendamiento".

"regulando los alquileres limitando los precios en base a los salarios medios de cada zona urbana, con el objetivo de que ningún inquilino destine más del 30% de su salario a pagar el arrendamiento". Plantean expropiaciones a través de la "cesión obligatoria del uso de la vivienda vacía de grandes propietarios (propietarios de más de 10 inmuebles) bancos, fondos de inversión y SOCIMIS para destinarla a alquiler social forzoso".

de la vivienda vacía de grandes propietarios (propietarios de más de 10 inmuebles) bancos, fondos de inversión y SOCIMIS para destinarla a alquiler social forzoso". Proponen la creación de un impuesto a las viviendas vacías de los "grandes tenedores".

de los "grandes tenedores". Limitarán "la oferta de pisos privados utilizados como pisos turísticos.

Más Madrid

Regular los pisos turísticos , por ejemplo, estableciendo "en las viviendas que no son primera residencia destinadas a esta actividad, un tiempo limitado".

, por ejemplo, estableciendo "en las viviendas que no son primera residencia destinadas a esta actividad, un tiempo limitado". Crear en la Comunidad de Madrid un gran operador de vivienda asequible , en donde el sector público incentive al privado a cambiar sus prioridades de inversión.

, en donde el sector público incentive al privado a cambiar sus prioridades de inversión. Favorecerán "el modelo ecohousing y modos diferentes de vivienda que tiendan al desarrollo de las relaciones y consumo comunitarios frente al individualismo".

Penalización a las viviendas vacías: "propondremos a los pequeños propietarios llegar a un acuerdo con las administraciones públicas mediante incentivos y penalizaciones, para generar una bolsa de alquiler a precios asequibles y recapitalizar el parque inmobiliario".

PSOE

Regular la garantía de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna y adecuada.

Establecer mecanismos para evitar la existencia de viviendas vacías y aprobar medidas que eviten la ausencia de vivienda para las personas desahuciadas y proporcionar alternativas habitacionales para personas especialmente vulnerables

Iniciar en los próximos 2 años la construcción de más de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler asequible o social.

públicas para alquiler asequible o social. Ningún ayuntamiento de la Comunidad de Madrid podrá vender viviendas públicas a fondos de inversión también llamados fondos buitre.

PP

Plan VIVE MADRID, promoviendo la construcción de hasta 25.000 viviendas en suelo público , "sin coste para la Comunidad, con el objeto de conseguir precios más bajos de alquiler, mediante concesiones en colaboración público-privada".

, "sin coste para la Comunidad, con el objeto de conseguir precios más bajos de alquiler, mediante concesiones en colaboración público-privada". Propondrán una Ley del Suelo en la Comunidad de Madrid, "que diseñe un nuevo marco normativo que permita unas ciudades y pueblos sostenibles, con acceso a la vivienda y calidad de vida para los madrileños; y compatible con favorecer la inversión en nuestra región, dinamizar la economía, generar empleo y afrontar la problemática de la despoblación en el mundo rural madrileño".

Nuevas d educciones en el IRPF a los jóvenes por el alquiler (podrán deducirse hasta un máximo de 1.200 euros, un 20% más del límite actual) como por la propiedad (hasta los 30 años podrán deducir el 25% de los intereses de la hipoteca, hasta un máximo de 1.000 euros anuales).

(podrán deducirse hasta un máximo de 1.200 euros, un 20% más del límite actual) como por la propiedad (hasta los 30 años podrán deducir el 25% de los intereses de la hipoteca, hasta un máximo de 1.000 euros anuales). Los arrendadores de vivienda podrán deducirse en el IRPF el 10% del importe de determinados gastos asociados al alquiler, como los gastos de conservación y mejora, seguro de hogar y riesgo de impagos, obtención del certificado de eficiencia energética… con un límite anual de 150 euros.

Vox

Liberalizar todo el suelo que no esté especialmente protegido. Su regulación provoca una escasez artificial que eleva los precios y ha sido el principal foco de corrupción política.

Su regulación provoca una escasez artificial que eleva los precios y ha sido el principal foco de corrupción política. Persecución real de las mafias de la okupación y las bandas callejeras.

Ciudadanos

Pretenden aprobar una Ley de lucha contra la okupación de viviendas y garantizar asistencia integral para las víctimas de esta lacra. "La okupación ilegal priva a los propietarios de sus viviendas y genera problemas de convivencia a los vecinos que la padecen. Es, además, una amenaza para la seguridad, especialmente cuando las mafias utilizan los inmuebles okupados para cometer otros delitos, como el tráfico de drogas, la venta de productos falsificados o la trata con fines de explotación sexual, entre otros", señalan.

y garantizar asistencia integral para las víctimas de esta lacra. "La okupación ilegal priva a los propietarios de sus viviendas y genera problemas de convivencia a los vecinos que la padecen. Es, además, una amenaza para la seguridad, especialmente cuando las mafias utilizan los inmuebles okupados para cometer otros delitos, como el tráfico de drogas, la venta de productos falsificados o la trata con fines de explotación sexual, entre otros", señalan. Promoverán la construcción de nuevas viviendas dando uso a los excedentes de suelos dotacionales mediante la flexibilización de usos. "Construir viviendas y aumentar la oferta es la única manera de bajar los precios y posibilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda".

