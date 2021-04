Las dos incómodas recomendaciones del Banco de España para mantener las pensiones

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, participó ayer lunes en una jornada organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el Observatorio de la Realidad Financiera (ORFIN) y la Universidad de Alcalá en la que dejó bastantes titulares.

En materia de pensiones, Arce no se anduvo con rodeos y recordó que el envejecimiento de la población se va a acelerar, lo que exigirá implementar reformas que podrían ser difíciles de llevar a cabo en "un sistema donde va a haber cada vez más mayores" que, además, "políticamente se movilizan más". Es decir, la principal razón de que los políticos no se atrevan a recortar las pensiones como es necesario para sostener el sistema no es una cuestión de apego por los más mayores, sino una cuestión meramente electoral.

Así, si lo que se quiere es mantener la "generosidad" actual será necesario incrementar las contribuciones y que, de la misma manera, si se quieren mantener las contribuciones se tendrá o bien que reducir los beneficios del sistema o asumir un déficit "muy grande" en la Seguridad Social.

"Mantener la tasa de beneficio actual exigiría un aumento notable de las contribuciones, y mantener las contribuciones actuales comportaría una reducción significativa de la tasa de beneficio", reza el informe sobre el que sostiene estas declaraciones. Esto significa que el Estado tendría que subir todavía más los impuestos a los asfixiados trabajadores de nuestro país. En concreto, "con tasas de empleo y dependencia del 80% y 58% en 2050, respectivamente, el tipo efectivo de las cotizaciones sociales debería subir unos 8 puntos para mantener la tasa de beneficio actual".

Atrasar la edad de jubilación

Por otro lado, Arce añadió que "las vidas laborales deberían ser cada vez más prolongadas" a medida que aumenta la esperanza de vida, algo que "debemos aceptar con absoluta naturalidad" y fomentar las capacidades que no se deterioran con la edad.

"El envejecimiento de la población española provocará un incremento muy sustancial de la ratio de dependencia. Los ajustes en este ámbito se verán influidos por la evolución de la propensión social hacia la introducción de ciertas reformas", añade el informe.

De cara al futuro, Arce cree que la situación económica va a estar determinada por varios riesgos, como la evolución de la pandemia y de la vacunación y, más a largo plazo, la incertidumbre en torno a cuestiones como el ahorro o la recuperación del turismo con la previsión de que "el efecto negativo de la crisis sobre la economía va a ser relativamente persistente".