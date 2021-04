Siete ediciones limitadas para el día de la madre en Mercadona

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, pone a la venta siete ediciones limitadas de productos ideados como propuesta para regalar el Día de la Madre. La apuesta de este año la conforman tres lotes de perfumes, dos de cuidado facial, uno de cuidado corporal y uno de fragancia para el hogar. Además, todos estos productos, disponibles en la Perfumería hasta agotar existencias, llevan en su interior un detalle adicional al producto principal, como un fular, un rodillo de masaje de jade, un neceser o un saquito de tela.

El perfume The Rose se caracteriza por ser una fragancia fresca y frutal al inicio, con un cualitativo fondo de pachulí, almizcle y vainilla. Esta novedad lleva dentro un fular inspirado en la primavera. You Are Perfect es un lote compuesto por una fragancia que recrea un impacto floral intenso, una loción corporal hidratante y una tarjeta dedicatoria para personalizar el regalo. Por último, Soplo Musk está compuesta por un perfume floral y acompañada por una crema de manos y un neceser.

Entre los hidratantes faciales destaca Hidra Glow Ampollas, un lote que incluye catorce viales con distintas propiedades como hidratar o aportar luminosidad. My Moment Face es un innovador tratamiento compuesto por cuatro sérums pensados para recuperar la energía y la vitalidad de la piel. Además, es en este pack se incluye un rodillo de masaje de jade para masajear rostro, cuello y escote.

Para el cuerpo, la propuesta es el lote Body Neceser My Moment compuesto por un neceser, un exfoliante corporal, una loción hidratante y una bruma que proporciona una agradable sensación de bienestar. Y para el hogar, se ha creado Home Moment Cashmere, una fragancia con aroma aterciopelada, aderezada con notas de vainilla.