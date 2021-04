Daniel Esteve responde a Podemos: "Ganas de desokuparos a todos, todas y todes"

Daniel Esteve, propietario de la conocida empresa Desokupa, ha desplegado un cartel gigante junto a su equipo en la calle Alonso Cano número 24 de Madrid. El mensaje que aparece, "Ganas de desokuparos a todos, todas y todes", va dirigido a Podemos, debido a las críticas y descalificativos que el partido de extrema izquierda realiza continuamente contra los trabajadores de la empresa de desalojo.

Para Desokupa, lo que dijo sobre ellos Juan Carlos Monedero recientemente les pareció la gota que colmó el vaso. El comunista declaró públicamente que le parecía "intolerable ver a la Ertzaintza apoyar a empresas privadas que van en contra de artículos constitucionales". Monedero se refería al desalojo llevado a cabo en el pueblo vasco de Abadiño, por el equipo de Esteve.

Pero lo que verdaderamente sucedió, y así lo contó Libre Mercado, dista mucho de la realidad que narra el chavista madrileño. La Ertzaintza tuvo que proteger a Desokupa de centenares de manifestantes de la kale borroka. Los radicales habían acudido a impedir el desalojo de sus colegas en un edificio casi en ruinas. Allí acorralaron a Esteve y a siete de sus trabajadores a los que les lanzaron piedras y ladrillos. Desokupa quería devolver el inmueble ocupado al propietario, un hombre que llevaba más de tres años sin poder recuperar sus viviendas, debido a la ocupación de varios miembros de la kale borroka. El asalto terminó con un detenido y dos imputados, los tres eran radicales a favor de la usurpación de viviendas.

"Hemos desplegado este cartel para responder así a ese ataque que nos ha hecho Monedero y, sobre todo, para poner un poco de humor en esta campaña política de mierda que esta haciendo la izquierda de Madrid para ganar las elecciones. Hemos utilizado ese lenguaje inclusivo absurdo de Irene Montero para que se enteren bien", transmite el empresario catalán a Libre Mercado.

Durante todo el día, decenas de curiosos se han acercado para conocer a los trabajadores de Desokupa y han repartido más de 1.000 camisetas con su lema "Siempre fuertes". Esteve ha aprovechado para manifestarle a Pablo Iglesias que le queda poco para desaparecer del panorama político: "Tic, tac, tic, tac, Pablito, tic, tac", transmitía el dueño de Desokupa en uno de los vídeos del estreno del evento publicitario en Madrid.

"La gente nos quiere. Hoy nos hemos hecho fotos con muchas personas que nos han apoyado y les ha encantado el cartel publicitario. Yo no entro en ninguna campaña política porque nosotros no somos un partido. También es cierto que hemos hecho este cartel para dar a conocernos aún más nuestro trabajo y ya de paso pues hemos contestado a Monedero".

Desokupa en la calle Alonso Cano junto a un admirador (Madrid)

En el cartel aparece el nuevo canal de televisión de Desokupa. Esteve admite que está cansado de que buena parte de los medios de comunicación demonice a su empresa y los tilden de nazis o ultraderechistas peligrosos. "Hemos decidido no aparecer más en medios de comunicación con periodistas rojos que buscan acorralarnos para lucirse ellos. No queremos saber nada de esas televisiones. Hablaremos solo para algunos medios en concreto, como el vuestro. Se acabó con el resto, porque no paran de mentir. Así que hemos abierto un canal de TV y todo el que quiera nos puede seguir por ahí", concluye Esteve.