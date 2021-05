Isabel Díaz Ayuso opina sobre 10 medidas económicas de sus adversarios.

Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978) lleva por estandarte a las próximas elecciones del 4 de mayo los buenos resultados de la economía madrileña. Desde hace unos años, la Comunidad de Madrid se ha convertido en el motor económico del país por delante de Cataluña. Es la que más recauda en términos per cápita, la segunda que más recauda por impuestos propios y la primera por IRPF. Además, es la que más inversión extranjera atrae del país o la que más aporta al Fondo de Garantía de los servicios públicos, es decir, también es la más solidaria. En definitiva, la región lidera casi todos los rankings económicos del país. Y con 1 millón de habitantes menos que Cataluña.

En plena pandemia, la todavía presidenta autonómica se ha erigido en salvadora de hosteleros y comerciantes. Después de negarse a imitar las severas restricciones que aplicaban otras autonomías a los negocios (incluso, de su propio partido), Ayuso recoge sus frutos. Se ha ganado la admiración de los empresarios, simplemente, dejándoles trabajar. De todo esto y también de las propuestas económicas de sus adversarios, Díaz Ayuso charla con Libre Mercado en la antesala de los comicios del próximo martes.

Pregunta (P): ¿A qué se debe el éxito económico de Madrid?

Respuesta (R): A la libertad. Desde el PP llevamos años aplicando un conjunto de medidas que han hecho de Madrid un modelo de libertad económica, impuestos bajos y estabilidad presupuestaria que da seguridad y confianza a quienes quieren invertir y emprender. Somos la región española más competitiva fiscalmente, la que tiene menos economía sumergida y la única con total libertad de horarios comerciales y, dentro de poco, seremos también los primeros en contar con una Ley de Mercado Abierto que hará todavía más fácil abrir un negocio en nuestra región.

P: ¿Cree que le está beneficiando a sus opositores que en estos últimos días de campaña no se esté hablando de los buenos resultados de la economía madrileña y el foco se haya puesto en otros asuntos, como el enfrentamiento entre Iglesias y Monasterio o las cartas amenazantes a miembros del Gobierno?

R: Las guerras entre otros partidos no me interesan. Yo sigo hablando de libertad económica, de libertad educativa, de libertad comercial… En definitiva, sigo hablando del modelo de Madrid y de vivir a la madrileña. Sí, porque aquí nos hemos dado un modo de vida que es envidiado en muchos otros lugares, y por eso recibimos todos los años personas y empresas de muchos otros sitios. El 45% de los madrileños no han nacido aquí. Yo estoy a solucionar los problemas reales de la gente y con el objetivo de la reactivación económica en mente. Los circos se los dejo a otros.

P: ¿Cómo ha resistido la economía madrileña a la crisis del coronavirus? ¿De qué cifras está más orgullosa?

R: Estoy orgullosa de que Madrid de nuevo sea la región que lidera el crecimiento del PIB, con un 4,4% en el 4T 2020 frente a una media nacional del 0% y, sobre todo, de que seamos también la región que más empleo efectivo crea, con 102.179 empleos entre los de nueva creación y los trabajadores que han dejado de estar en ERTE.

P: ¿Qué le llevó a tomar la decisión de conciliar salud y economía? ¿Tuvo miedo a equivocarse cuando otros líderes autonómicos del PP optaron por aplicar cierres en sus territorios o medidas mucho más restrictivas que las madrileñas?

R: La apuesta por la libertad. El mando único, la restricción de derechos fundamentales y las tropelías que ha hecho el gobierno de Sánchez con cargo a la pandemia durante la primera ola. Era evidente que no habían funcionado ya en verano del año pasado. Yo fui la primera que decretó cerrar los colegios y muchos espacios públicos porque la situación del virus era insostenible y no lo conocíamos. Pero, tras 4 meses de confinamiento durísimo, había que dar una solución a unos ciudadanos que lo estaban pasando realmente mal. Era, y sigue siendo, nuestro trabajo. Todo lo que no sea hacer compatible salud y economía es una clara dejación de funciones, porque quien ahonda en esa dicotomía ha demostrado no saber gestionar ni una cosa ni la otra.

P: ¿Cree que los partidos de izquierda que se presentan a las elecciones tienen la capacidad de arruinar Madrid?

R: Si algo ha demostrado la izquierda es su capacidad de generar ruina y atraso allí donde gobierna. Y aún más si el PSOE se apoya en los comunistas de Podemos, cuyo modelo es Venezuela, de resultado desgraciadamente conocido por todos.

P: He seleccionado 10 propuestas de la oposición. Me gustaría saber ¿qué le parecen? y ¿qué efectos considera que tendrían sobre la economía madrileña de aplicarse?

Gafas y dentista gratis para los madrileños (Pablo Iglesias): "Pura demagogia que no va a cumplir". Banca pública (Pablo Iglesias): "La mejor forma de arruinar al sector financiero y a los contribuyentes". Quitas de la deuda pública de la región (Pablo Iglesias): "Me remito a las declaraciones del Gobernador del Banco de España y del Banco Central Europeo sobre la barbaridad que supone un planteamiento que no sólo es imposible, sino que, de hacerse, nos convertiría en una región de donde huiría inmediatamente cualquier posible inversor o financiador". Acabar con la liberalización de los horarios comerciales (Pablo Iglesias): "Es una obsesión más en la línea de acabar con las libertades que nos hemos dado". Impuesto a las viviendas vacías (Mónica García y Pablo Iglesias): "Otro ataque a la propiedad privada, uno más. Otro hachazo fiscal y otro intento de intervenir un mercado, el de la vivienda, que lo que necesita es menos rigidez, menos trabas y más libertad, y no al contrario". Paga extra de 400 euros para las pensiones no contributivas (Gabilondo): "Para empezar, que tramiten y paguen el Ingreso Mínimo Vital a quienes tienen derecho a percibirlo. Madrid ya tenía desde hace muchos años una Renta Mínima de Inserción, que es un derecho objetivo y sin plazo fijo como en otras regiones". Otro impuesto a las bebidas azucaradas y los ultraprocesados considerados por Más Madrid como "poco saludables" (Mónica García): "Una medida similar ya fue tumbada por la Justicia en Cataluña. Otra subida de impuestos que, además, afecta especialmente a las rentas medias y bajas". "Proyecto piloto de reducción de la jornada laboral a 32h semanales a nivel autonómico en sectores estratégicos" (Mónica García): "Reducir la jornada laboral en algunas empresas seleccionadas a dedo a base de inyectarles millones de euros en subvenciones para cubrir ese aumento de costes es hacerse trampas al solitario". Subida del Impuesto de Patrimonio (Pablo Iglesias y Mónica García): "Quieren recuperar un impuesto que ya no existe en Europa ni en casi ningún país del mundo porque se considera injusto y porque su capacidad recaudatoria real es muy escasa. Ya lo dijeron Rubalcaba y Solbes: es un impuesto anacrónico que, en la práctica, recae sobre las clases medias. Espantaría a los capitales, no solo de Madrid, sino de España". Subida del Impuesto de Sucesiones (Pablo Iglesias y Mónica García): "Plantearlo en este momento, con lo que la covid ha supuesto para muchas familias, es especialmente cruel. Me pregunto si miente o si simplemente es que ni se enteraba de lo que hacía su grupo parlamentario".

P: ¿Se plantea bajar algún otro impuesto más que los anunciados?

R: Ya he anunciado que vamos a ampliar en 10 puntos la bonificación de Sucesiones y Donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos. Y continuaremos en esa senda de rebajas fiscales con nuevas deducciones e incremento de las actuales en favor de familias, jóvenes y emprendedores.

P: Pero no todo es fiscalidad. ¿En qué otras áreas del día a día de los madrileños promete más libertad?

R: Ante todo, prometo impedir que los madrileños pierdan las libertades que ya tienen, que en muchos casos son únicas en España: la libertad de horarios comerciales, la libre elección de médico y hospital, o la libre elección de centro educativo. Y, por supuesto, profundizar en eliminar cualquier traba que dificulte emprender o innovar.

P: ¿Qué le parece la política económica de Vox? ¿En qué se diferencia con la suya?

R: Todo lo que suponga bajar impuestos, reducir trabajas burocráticas y mantener un sector público que esté al servicio de los ciudadanos me parece bien. Pero la principal diferencia es que nosotros tenemos experiencia de gestión y los ciudadanos saben que hacemos lo que prometemos. No todos pueden decir lo mismo.

P: Vox ha insistido mucho en que hay que eliminar gasto superfluo en la Comunidad de Madrid, ¿existe ese gasto superfluo? ¿Hay margen para hacer recortes? ¿En qué áreas?

R: Siempre hay que hacer el ejercicio de mejorar para hacer más eficiente el gasto público, porque eso redunda en mejores servicios públicos, menos impuestos y mayores oportunidades para los ciudadanos. Ahora bien, la Comunidad de Madrid es la región en la que el gasto público tiene un menor peso sobre el PIB, y también una de las que menos funcionarios tenemos por cada 100.000 habitantes.

P: Si necesitara a Vox para elaborar los Presupuestos de la CAM, ¿será más fácil acordar con ellos una estrategia de gasto eficiente que con Ciudadanos?

R: Espero no necesitar a nadie. He convocado estas elecciones para ser libre y poder sacar adelante mi programa de gobierno, y eso es lo único que tengo en mente.

P: ¿Le enorgullecen apodos como el de "santa Ayuso de la hostelería"?

R: Me enorgullecen las ganas de trabajar y de sacar esta situación adelante que tiene la gente.

P: ¿Cuándo fue la última vez que acudió a un bar? ¿Qué le dijo el dueño?

R: Por unas cosas o por otras visito los bares y restaurantes de Madrid a diario. Me dicen: presidenta, todos a votar.

P: ¿Cuándo volverá? El 5 de mayo, ¿quizá?​

R: Sin duda.