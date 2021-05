Javier Fernández-Lasquetty (Madrid, 1966) dirige las consejerías de Hacienda y Economía de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso le convirtió en un superconsejero, tras otorgarle también el área de Economía que antes comandaba Ciudadanos. Referente liberal del equipo de la presidenta, Lasquetty es el artífice de la estrategia fiscal de Ayuso basada en impuestos bajos.

Que Madrid cobre pocos impuestos a sus ciudadanos escuece sobremanera a sus contrincantes políticos. Desde su llegada al Ejecutivo regional, Lasquetty ha tenido que lidiar con las acusaciones de "paraíso fiscal", "deslealtad tributaria", "dumping" o "competencia desleal", unos mantras que se han recrudecido en campaña. A las puertas de las elecciones del próximo 4 mayo, el consejero charla con Libre Mercado sobre la situación económica actual de la región, sobre las expectativas futuras y sobre las consecuencias que tendría dar el giro de 180 grados a sus políticas que pretende la izquierda.

Pregunta: Según la EPA de esta misma semana, Madrid lideró la caída del paro de España con 50.300 desempleados menos, el paro bajó seis veces más rápido que en todo el país y la región ya ha recuperado el 70% del empleo perdido por la crisis, ¿esperaba tan buenas cifras?, ¿a qué se deben?

Respuesta: se debe a las empresas de Madrid. A cada una de ellas intentando sacar adelante su negocio en un trimestre con Filomena y con la tercera ola. Y desde luego, es el resultado de una política liberal desarrollada por Isabel Díaz Ayuso y una política de confianza en el mercado y en la capacidad de la sociedad para generar riqueza. Eso sí, haciendo el trabajo que hay que hacer en la contención de la pandemia; tratando a la gente y vacunando, pero no prohibiéndoles trabajar, ni a los establecimientos, abrir. No hemos querido participar de ese festival de prohibiciones con el que tanto están disfrutando los autoritarios de otros partidos.

No hemos querido participar del festival de prohibiciones

P: Aparte del buen dato de empleo, Madrid encabeza la mayoría de variables económicas del país, ¿cómo puede la oposición acusarles de haberlo hecho todo mal?

R: Porque para el dogmatismo de los socialistas y comunistas la realidad no cuenta. Solo quieren ser los planificadores de todo. Pero, en estos tiempos tan tremendos hemos visto las causas y las consecuencias muy pegadas. Afortunadamente, hemos visto los resultados de lo que ocurre cuando hay libertad económica, impuestos bajos y una sociedad sin tantas restricciones y coacciones.

P: ¿Se ha leído las propuestas de la izquierda? ¿hay alguna que le espante especialmente?

R: Todas las que son subidas de impuestos. Las que están expresamente declaradas en esos programas y las que se cuidan mucho de no ponerlo por escrito, como las del PSOE, aunque lo harían igual. Y luego, todas las que tienen esa arrogancia de los que quieren intervenir todos los mercados: decidir a qué precios hay que alquilar las viviendas, cómo tiene que funcionar la gente, a qué colegio tienen que ir, en qué se tienen que gastar el dinero… Es insoportable. Lo mejor es que llevan 25 años equivocándose porque lo que la gente quiere en Madrid, básicamente, es que le dejen vivir en paz y salir adelante por sí mismos, ayudando a quien lo necesita, pero no cayendo en la rueda del subsidio.

P: ¿Cómo valora la decisión de Gabilondo de negarse a subir impuestos cuando hace meses firmaba una petición para incrementarlos?

R: Gabilondo, al ser el único que ha intentado disimular, es el único que ha dicho la verdad: que es impopular subir los impuestos en Madrid. Con su reacción ha hecho un homenaje a la política tributaria madrileña y eso está muy bien (ríe).

P: Podemos calcula que con la subida de Sucesiones puede recaudar 2.663 millones de euros, pero ellos proponen subir sólo los impuestos a las herencias de más de un millón de euros, ¿hay tantas herencias de un millón de euros en Madrid?

R: Por supuesto que no. Esto es una falsedad. Si llegan a gobernar la Comunidad de Madrid, se lo subirán a todas las herencias, como lo tienen en Asturias, Valencia o en Cataluña. Saben que la media de las herencias en Madrid está entre los 150.000-180.000 euros. Si se dirigieran solo a las de más de un millón de euros, no recaudarían nada porque hay muy poquitas, y las que hay, ya se buscarían la manera de avecindarse en Portugal, que no tiene Impuesto de Sucesiones. Ni tampoco lo tienen otros 15 países europeos (Italia, Suecia, Austria…) porque es un impuesto injusto, que ya ha recaudado lo que tenía que recaudar en vida.

La media de las herencias está en los 150.000 euros

Y el Impuesto de Patrimonio, que también quieren subir, tampoco lo tiene nadie en Europa. Podemos lo que hace es engañar a la gente diciéndoles que sus políticas van sólo dirigidas a unos pocos, los ricos, y la realidad es que luego afectarán todos. No hay más que mirar el caso de Baleares, por ejemplo.

P: Respecto a Patrimonio, Podemos asegura que, desde 2010, se han fugado a Madrid 6.000 ricos procedentes de otras CCAA porque tiene el impuesto bonificado al 100%. Si ya se han marchado una vez, ¿qué les impediría volver marcharse, pero esta vez, fuera de España?

R: Para empezar, no sé de dónde sacan esa cifra. Podemos piensa que si vas creando infiernos fiscales, la gente al final se va a quedar atrapada en uno de ellos, pero la realidad es que nadie quiere vivir en un infierno fiscal y quien puede evitarlo, lo evita. Porque además, un infierno fiscal manos de Podemos no es sólo que te quitan todo el dinero que pueden, es que lo malgastan.

Lo que hay que pensar es que la fiscalidad de Madrid retiene patrimonios en España que, de otro modo, ya se hubieran marchado. Eso beneficia a toda España porque pagan IVA, IRPF o Sociedades. Es lo contrario de lo que creen. La fiscalidad de Madrid beneficia a los servicios públicos de toda España.

La fiscalidad de Madrid retiene patrimonios en España

P: Si llegan a ganar las elecciones del martes, esquivarían los programas autonómicos de Podemos o Más Madrid, pero a nivel nacional queda la armonización de los impuestos autonómicos que prepara María Jesús Montero. ¿Qué pueden hacer para evitarla?

R: María Jesús Montero está haciendo lo que quería hacer desde que era consejera Hacienda de Andalucía. Ahora, ha creado una llamada "comisión de expertos" en la que todos los que forman parte de ella ya tienen declarada su posición a favor de unos impuestos altos y de la mal llamada armonización, que es un hachazo fiscal a los madrileños.

Quieren que los madrileños paguemos unos impuestos tan altos como los independentistas catalanes o los socialistas de Asturias. Nosotros no podemos consentir que el socialismo fiscal sea obligatorio, por eso, lo defenderemos en los tribunales si lo intentara.

No podemos consentir que el socialismo fiscal sea obligatorio

P: Otra guerra que tienen con Montero es la devolución de la liquidación del IVA de 2017. Esta semana, el Supremo obliga al Estado a devolverle 182 millones a Castilla y León, ustedes también lo tienen recurrido…

R: Celebramos la victoria de Castilla y León y esperamos que a nosotros nos ocurra lo mismo, ya que lo tenemos recurrido ante la Audiencia Nacional. Esta es una lección que ha recibido Maria Jesús Montero, que tiene una gran soberbia y que tomó la decisión caciquil de no querer devolvernos los 377 millones de euros que nos correspondían.

P: Respecto a los 140.000 millones de euros que va a gestionar Pedro Sánchez procedentes de Europa, ¿cuál es el riesgo de dejar que políticos (de cualquier partido) manejen esas ingentes cantidades de dinero? Hay peligro de que lo usen para premiar o castigar a sus amigos...

R: Es muy peligroso. Sobre todo, porque el Gobierno se ha negado obstinadamente a que una autoridad independiente hiciera la supervisión y asignación de fondos como en otros países. Pedro Sánchez quiere hacerlo él.

Además, me parece muy grave que todavía no hayan explicado a nadie cuál va a ser el criterio de reparto. Han puesto una capa de opacidad que hace que sea más fácil que haya arbitrariedad. En España nadie ha visto nunca llegar 70.000 millones de euros al mismo tiempo y nos podemos encontrar aberraciones como las de Plus Ultra.

En España nadie ha visto nunca llegar 70.000 millones de euros al mismo tiempo

P: Medioambiente, igualdad de género, 7.000 millones para la rehabilitación de viviendas … ¿Las prioridades o áreas que ha elegido Bruselas para las ayudas le parecen las adecuadas? ¿Vamos a salir de la crisis cambiando las ventanas de las casas?

R: Vienen muy condicionadas por la UE, aunque Sánchez le va a dar dos vueltas de dogmatismo. Si a mí me dieran un folio en blanco, seguramente, no hubiera escrito esas mismas prioridades, pero bueno, también se pueden mejorar muchas cosas. Las empresas españolas tienen ideas muy buenas. Lo importante es que creen valor y riqueza y no hacer una comunión de ideas sin propósito.

P: Si ganan las elecciones, ¿podrán tener listos los presupuestos de 2021?

R: Todo aquel que quiera que Ayuso sea presidenta tiene que votar a Ayuso. Si eso es así, estaríamos en capacidad de presentar un presupuesto para lo que queda de 2021 a toda velocidad porque está muy hecho.