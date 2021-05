Todo sobre las Spacs, la "nueva" forma de salir a bolsa

En Estados Unidos, en los tres primeros meses de 2021 se produjeron 378 OPVs, Ofertas Públicas de Venta, más que en cualquier año entre 2003 y 2019. Los 139.000 millones de dólares recaudados en lo que va de año multiplican por más de dos veces y media la media anual de este periodo, y ya se acercan a lo captado el año pasado (179.000 millones de dólares en 450 OPVs).

El 79% de las OPVs de este año, en número, y el 69%, en valor, han sido realizadas por estas famosas SPACs. Y no son empresas normales. No tienen operaciones comerciales cuando salen a bolsa. En su lugar, recaudan una suma de dinero con la intención de comprar una empresa en funcionamiento en un periodo de tiempo determinado, normalmente dos años. Si no lo hacen, y no consiguen que los accionistas les concedan una prórroga, se liquidan y el dinero se devuelve a los inversores.

Otros nombres que reciben las SPAC son "empresas de cheques en blanco" y "cajas de efectivo", por razones obvias. Una SPAC no es más que un depósito de efectivo cuando sale a bolsa. Su popularidad se ha disparado especialmente en los últimos años. Entre 2003 y 2019, una media de 17 al año salieron a bolsa en EE.UU., con un máximo de 66 en 2007. El año pasado, hubo un récord de 248 OPVs de SPACs, más que en los 12 años anteriores juntos, como indica Duncan Lamont, responsable de estudios y análisis de Schroders.

Increíblemente, ese récord ya se ha batido. Sólo en los tres primeros meses de 2021 han salido a bolsa 297 SPACs. La cantidad de dinero recaudada este año hasta ahora también ha superado el total récord del año pasado. Los 97.000 millones de dólares de las OPV vía SPAC en 2021 son más de lo que se recaudó entre 2003 y 2019 juntos. La ola de SPACs se está convirtiendo en un tsunami de cara a la búsqueda de alta rentabilidad.

Y así es como funciona. Una SPAC es creada por un equipo directivo, conocido como un promotor. Captan dinero de los inversores en una OPV, normalmente a un precio de 10 dólares por acción. Por cada acción que se compra en la OPV, los inversores reciben también un incentivo adicional, conocido como "warrant". Éstos dan a los titulares el derecho a comprar una fracción de acción de la empresa a un precio determinado en una fecha concreta del futuro.

Normalmente no pueden ejercerse hasta algún tiempo después de que se haya consumado una fusión. Sin embargo, pueden negociarse independientemente de las acciones y tendrán más valor si el precio de éstas sube.Los promotores suelen obtener alrededor de un 20% de participación en la SPAC a cambio de una inversión en efectivo relativamente pequeña, . Así es como ganan su dinero.Si la SPAC tiene éxito, sus acciones tendrán un valor significativo.

Una de las características interesantes de una SPAC es que el dinero recaudado en la OPV se deposita en una cuenta fiduciaria y se invierte en letras del Tesoro. La cuenta fiduciaria sólo puede utilizarse para un número limitado de actividades, incluida la inversión en una adquisición. Esto proporciona a los inversores cierto grado de garantía de que los promotores no lo gastarán.Los promotores también suelen comprar warrants adicionales en el momento de la OPV: el extra de este efectivo (a menudo varios millones de dólares) se utiliza para cubrir los gastos de la OPV y los gastos corrientes, sin tener que tocar los 10 dólares por acción de otros inversores.

Los promotores disponen entonces de un periodo de tiempo, normalmente de dos años, para completar una adquisición. Durante este tiempo, los inversores pueden comprar y vender acciones de la SPAC en el mercado abierto como cualquier otra empresa pública.

¿Quiere aprender a invertir sus ahorros y beneficiarse e las oportunidades que ofrece el mercado en este momento?

Libertad Digital y Estrategias de Inversión han lanzado un curso online para aprender a invertir nuestros ahorros.

El curso online de Inversión y Gestión patrimonial está pensado para usuarios que dispongan de 15 minutos de tiempo al día para poder aprender a invertir, tanto en bolsa, fondos de inversión, planes de pensiones, inmobiliarios o en materias primas como el Oro, Petróleo...

Aprenderá a elegir los mejores fondos de inversión o planes de pensiones del mercado a saber entrar y salir del mercado en función de nuestro perfil de riesgo y aprovecharnos de las oportunidades de inversión que haya en cada momento.

Solicita gratuitamente información del curso