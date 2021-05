El beneficio de Mediaset hasta marzo cae un 25%

Mediaset España registró un beneficio neto de 36,7 millones de euros en el primer trimestre de este año, lo que supone un descenso del 24,9% respecto al mismo periodo de 2020, según ha informado el grupo este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y marzo de 2021, los ingresos netos de Mediaset España alcanzaron los 184 millones de euros, un 19,9% inferiores a los de un año antes, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 51,3 millones de euros, un 23,7% menos.

Por su parte, el resultado neto de explotación (Ebit) del grupo alcanzó los 47,1 millones de euros en el primer trimestre de este año, cifra un 23,7% inferior a la del periodo enero-marzo de 2020.

Los resultados suponen un margen sobre ingresos netos del 20% y un beneficio por acción de 0,12 euros. Si bien, Mediaset señala que se trata de un periodo con una comparativa no homogénea respecto a los tres primeros meses de 2020, ya que el año pasado fueron los únicos no afectados de manera directa por la pandemia mundial de la COVID-19.

El consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, ha manifestado que, tras un inicio de año "tibio en las decisiones de inversión" en comparación con el arranque de 2020 que todavía no tenía el impacto de la pandemia, el mercado publicitario televisivo y online ha evidenciado "un fuerte crecimiento a partir de abril". En su opinión, esto "hace presagiar un 2021 de importante recuperación para la industria audiovisual española y para la economía del país".

En lo que se refiere a Mediaset España, Vasile añade que las buenas perspectivas se ven alentadas por la "prevalencia de Telecinco como favorita de los espectadores y en especial de los segmentos de público preferidos por los anunciantes". En total, el grupo alcanzó una facturación neta de 184 millones de euros entre enero y marzo y alcanzó una inversión publicitaria en televisión con el 42% de la cuota de mercado según Infoadex.

Sus ingresos brutos procedieron de los 171 millones de euros por publicidad, de los que los 167 millones de euros corresponden a la gestión comercial de sus propios medios y 4 millones de euros de medios ajenos. Esa partida se incrementó un 36,5% respecto al primer trimestre de 2020.

Además, el grupo ha anotado 20,1 millones de euros que corresponden a otros ingresos, sobre todo procedentes de la venta a terceros de la distribuidora Mediterráneo y de los ingresos digitales de la plataforma de suscripción Mitele PLUS, con 208.000 suscriptores tras registrar un incremento del 90% en sus abonados en el primer trimestre del año.

En este periodo, no ha contado con la actividad cinematográfica de Telecinco Cinema, a diferencia del primer trimestre de 2020 con el estreno en salas de 'ADÚ'. A lo largo de este año, llegarán a la gran pantalla la comedia 'Operación Camarón', la película de acción y aventuras 'Malnazidos' y el thriller 'Way Down'.

La gestión de los recursos en el primer trimestre ha propiciado una reducción del 18,4 por ciento en sus costes totales hasta los 132,6 millones de euros, frente a los 162,5 millones de euros registrados entre enero y marzo de 2020.

En total, el grupo Mediaset logró generar una caja de 84,6 millones de euros en el primer trimestre y cerró marzo con una posición financiera neta positiva de 95,6 millones de euros.