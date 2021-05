Muere Bob Chitester, el divulgador del capitalismo que catapultó a la fama a Milton Friedman

Bob Chitester, de 83 años, falleció el pasado fin de semana después de una larga batalla de siete años contra el cáncer. El Wall Street Journal le describió como "el hombre que convirtió a Milton Friedman en una estrella" – y lo cierto es que no anduvo desencaminado. Sin duda, Friedman estaba destinado a convertirse en uno de los economistas más influyentes del siglo XX pero, sin Chitester a su lado, ni él ni sus ideas hubieran llegado a tanta gente como lo hicieron. El propio Friedman siempre declaró que "la influencia la ejerce mucho más la palabra escrita" y consideraba que su papel era el de "persuadir a los economistas, más que al gran público". En este sentido, Friedman se asemejaba a la mayoría de los científicos, con la excepción de físicos como Albert Einstein y Stephen Hawking, que sí han sido genios tanto en su campo de investigación como en el mundo de la promoción y las relaciones públicas.

Así, Friedman escribe en su autobiografía que no se sintió tan emocionado cuando Chitester, entonces director ejecutivo de la cadena de televisión WQLN de Pensilvania, contactó con él en enero de 1977 para proponerle que colaboraran en una serie de televisión con la que Chitester pretendía popularizar la filosofía de Friedman sobre la libertad económica y política. Afortunadamente para Chitester, la esposa de Friedman, Rose, sí se interesó por la propuesta: "yo siempre fui más optimista acerca de la posibilidad de llegar al gran público", declararía ella. Tras cuatro reuniones en el domicilio de Friedman, Chitester le convenció para que presentara la serie de televisión que llevaría la economía de libre mercado a las televisiones de todo el mundo.

En julio de 1977, Friedman escribió a Bob Chitester: "siempre que la financiación esté asegurada, estoy dispuesto a dedicar una gran parte de mi tiempo y energías durante el próximo año/dieciocho meses a participar en la serie de televisión, diseñada para presentar mi y filosofía política económica y social". Una vez que el proyecto echó a andar, los plazos se dilataron y llegaron a ser necesarios entre tres y cuatro años. Pero mereció la pena.

La serie se tituló "Free to Choose", es decir, "Libertad de elegir", y tanto MIlton como Rose Friedman declararon que aquel proyecto era "la empresa más emocionante de nuestras vidas". De hecho, en su autobiografía conjunta, "Two Lucky People", le dedican un capítulo entero al proyecto. Los Friedman describen cómo Chitester propuso no solo la producción de la serie de televisión, sino también una campaña integral de márketing que pretendía complementar la tarea de explicar los beneficios del capitalismo y la libertad política al mundo.

El plan de comunicación que diseñó Chitester para Friedman incluía:

- La propia serie de televisión.

- Una gira de conferencias.

- Cintas de audio y de video de sus mejores intervenciones.

- Un curso universitario especializado.

- Libros adaptados para los estudiantes de secundaria.

- Reedición ampliada de "Capitalismo y libertad".

La serie fue un gran éxito. Solo en los Estados Unidos, donde se transmitió por PBS, arrancó con una audiencia de 15 millones de espectadores y dio pie a otro libro que se convirtió en un superventas internacional y en el libro de no ficción más vendido en el mundo de 1980. Se titulaba como la serie: "Libertad de elegir". Para el proyecto, Friedman imparte 15 conferencias sobre temas muy dispares: "¿Es el capitalismo humano?", "¿Qué es lo malo del Estado de bienestar?"… Además, organizó nueve debates sobre temas como "El poder del mercado" o "Cómo curar la inflación", que se editaron y emitieron tras los capítulos y contaron con destacados pensadores libertarios, como el economista Thomas Sowell, que saltó a la fama de la mano de tales emisiones.

Los proyectos de Bob Chitester en pro de las ideas liberales no terminaron ahí. Lanzó Izzit.org, que adapta las producciones de la serie "Free to choose" a una audiencia infantil o adolescente, o Idea Channel, un canal de entrevistas que ha transmitido interesantes conversaciones entre destacados académicos, incluidos varios ganadores del Premio Nobel.

Según la Universidad de Northwood, que otorgó a Chitester un Doctorado Honoris Causa en derecho el pasado mes de octubre de 2020, "no es una exageración decir que "Free to Choose" y otras tareas de Milton y Rose Friedman desempeñaron un papel importante en el colapso del comunismo Europa del Este. La caída del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania fueron los primeros resultados inmediatos de las ideas contenidas en "Free to Choose", que se arraigaron a escala global (…). No muchas personas pueden decir verdaderamente que lo que lograron en vida cambió verdaderamente el mundo, pero Bob Chitester sí puede hacer esa afirmación. Como es un hombre demasiado humilde para decir algo así, lo decimos nosotros".

Bob Chitester nació en 1937. Después de estudiar en la Universidad de Michigan, Chitester se convirtió en profesor titular del Departamento de Medios de la Universidad Estatal de Profesores de Edinboro, en Pensilvania, antes de dar el paso de encabezar la primera estación de televisión del oeste de Pensilvania, WQLN.

Conocí a Chitester durante una reunión de tres días en la antigua casa de verano de Milton Friedman, "Capitaf", en las montañas de Vermont. Ya sufría de cáncer en aquel momento y sabía que, por la información médica que nos compartió, probablemente no se recuperaría. Sin embargo, le sentí lleno de energía y de entusiasmo durante los tres días que pasamos juntos, en los que discutimos cómo podríamos difundir de manera más efectiva el mensaje del capitalismo en el mundo moderno. Chitester había leído mi libro "El capitalismo no es el problema, es la solución" (Unión Editorial, 2021) y sugirió convertirlo en otra serie de televisión.

Bob me fascinó de inmediato. Rara vez he conocido a alguien que irradiara una inteligencia tan clara combinada con una calidez humana tan genuina. Bob pasó los últimos meses luchando contra el cáncer, pero sabía que era una pelea que no ganaría. En octubre, me escribió que estaba convencido de que no seguiría vivo en Navidad, aunque finalmente sí tuvo esa suerte. Finalmente, falleció el 8 de mayo. Deja una esposa, cuatro hijos, ocho nietos y cuatro bisnietos. Además, impulsó la productora "Free to Choose Network", que ha hecho una gran tarea a la hora de difundir las ideas del capitalismo y la libertad, no solo con las series que protagonizó Friedman, sino también con otras emisiones de gran interés.

Bob Chitester amaba la poesía y solía recitar durante sus presentaciones. Uno de sus poemas favoritos, y que en muchos sentidos le describe bien y también resulta aplicable Milton Friedman, era "The Road Not Taken" de Robert Frost. Chitester, como Friedman, era un inconformista acérrimo, siempre nadando contra corriente. Para él, estos versos:

"En algún lugar, a años luz de nuestro tiempo, dos caminos se bifurcaron en un bosque. Yo tomé el menos transitado y eso es lo que ha hecho toda la diferencia"

Rainer Zitelmann es empresario y escritor. Su libro "El capitalismo no es el problema, es la solución", está disponible en Unión Editorial.