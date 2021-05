Robos, peleas y cadáveres calcinados en Alcorcón: los hosteleros están desesperados

Puerta de El Trasgu reventada con una alcantarilla.

Héctor ha sufrido tres robos en cuestión de año y medio en su sidrería El Trasgu, ubicada en San José de Valderas (Alcorcón). En el último, un individuo arrancó una alcantarilla y reventó la puerta a golpes hasta que consiguió entrar en el negocio. Se llevó todo el dinero de la caja registradora y de las máquinas tragaperras: "Desde enero del año pasado hasta ahora me han entrado tres veces. En el último robo se llevaron unos 70 euros porque la máquina de juego estaba vacía. Visto que el año pasado se llevaron 600 euros en cada robo, ya decidí vaciarlas todas las noches".

Muy cerca de allí, está el Ondina. A su propietario, Mauro, también le han robado. A plena luz del día, cuando el local estaba cerrado, tres individuos destrozaron la puerta de reja abatible y cortaron los barrotes de hierro de una segunda puerta. Robaron mil euros y provocaron numerosos destrozos en el bar. "Yo soy italiano. Cuando llegué en 2012 a Alcorcón, me encantó porque era un lugar tranquilo, seguro y limpio. Ahora esto se parece a los peores barrios de Nápoles". Hace unas semanas, Mauro tuvo que salir corriendo de su negocio, extintor en mano, porque alguien había incendiado una caravana aparcada al lado del Ondina. Dentro de la caravana estaba durmiendo el propietario, que afortunadamente salió ileso.

Caravana calcinada con su inquilino en el interior al lado del Ondina

Otro de los restaurantes afectados es La Pícara, un restaurante del Ensanche Sur donde los ladrones entraron, destrozaron con un pico las máquinas y se llevaron el dinero. Los tres robos se produjeron en seis días. Pero no solo son los robos, cuenta Héctor, "en mes y medio hemos tenido una pelea a machetazos, se ha quemado vivo a un hombre dentro de su vehículo, ha aparecido otro cadáver calcinado debajo de un puente peatonal en la Renfe de Alcorcón, han detenido in fraganti a una banda mientras robaba joyas en una casa, la semana pasada detuvieron a otra banda por robar en 150 trasteros y en el Parque de los Castillos, tuvimos una pelea de chavales jóvenes que habían quedado para pegarse".

El Ayuntamiento niega el aumento de la violencia

Alcorcón es "una ciudad segura", afirman desde el Ayuntamiento (PSOE y Podemos), que se escuda en las estadísticas para asegurar que no se ha registrado un aumento de la violencia y califica de "alarmismo" las quejas de hosteleros y vecinos. Héctor cuestiona la comparativa: "Dicen que si comparamos los datos de 2019 con los de 2021, los delitos han descendido. Con estado de alarma y toque de queda a las 11 de la noche, ¡lo que faltaba es que encima subiera la violencia! Prefieren llamarnos alarmistas y salir a las redes sociales a hacer el paripé. ¿Sabes por qué? Por motivos electorales".

El ladrón destroza la máquina tragaperras del restaurante Ondina (Alcorcón).

En representación de varios hosteleros, Héctor se ha reunido con el concejal de Seguridad y los jefes de la Policía Nacional y la Policía Local, pero el resultado de la reunión fue sumamente frustrante. De hecho, denuncia que desde el consistorio "dicen que somos afiliados de la oposición, que es mentira, pero en cualquier caso me da igual. ¿Es que por ser de unas ideas políticas contrarias tengo yo la culpa de que me roben? ¿Solo va a proteger la policía a los que votaron a la alcaldesa?", cuestiona indignado.

Tras más de un año de pandemia de lucha constante para sacar adelante el negocio, los hosteleros de Alcorcón se sienten abandonados y sumamente enfadados con el Ayuntamiento. "Alarmismo es la tendencia a propagar rumores sobre peligros imaginarios o exagerar los peligros reales. Nosotros no estamos exagerando nada. Nos basamos en hechos reales. Con tres restaurantes saqueados en seis días y todo lo que ha pasado, a mí que no me digan que esto es alarmismo", explica Héctor.