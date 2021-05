Los 10 puestos mejor pagados de España, según Infojobs

El salario medio anual de España se sitúa en los 25.173 euros, unos 19.992 netos al mes, que en doce pagas son unos 1.600 euros. Sin embargo, hay algunos puestos mucho mejor remunerados dependiendo de la responsabilidad y el área en cuestión. Según el informe InfoJobs-Esade 2020, los diez puestos mejor pagados de nuestro país tienen salarios brutos entre los 44.000 euros (unos 2.670 euros netos al mes) y los 60.000 euros de media (unos 3.507 euros netos al mes).

Así, el puesto con mejor salario promedio ofertado en 2020 es el de consejero/a delegado/a, con una retribución bruta anual de 60.309 euros. No es el único puesto directivo en esta lista de los mejores salarios: hay también vacantes para secretario/a general (53.470), dirección de recursos humanos (46.752), de obra (44.895) y financiera (44.147). Hay que tener en cuenta que estas cifras proceden exclusivamente de la base de datos de InfoJobs, por lo que hay remuneraciones mucho más elevadas, por ejemplo, de grandes multinacionales que no aparecen en la estadística porque no suelen publicarse en portales de empleo.

Ya fuera del nivel de dirección, en esta lista también hay tres puestos con una cantidad significativa de vacantes y con buenos sueldos. Destacan, en especial, las ofertas de agentes inmobiliarios, que, con un sueldo de 55.856 euros, superan las 38.000 vacantes. Pero si lo que se buscan son buenos sueldos y poca competencia, la vista hay que ponerla en el sector de informática y telecomunicaciones. Cuatro de los diez puestos con mejores sueldos ofertados pertenecen a esta categoría y su ratio de inscritos por vacante es mucho más bajo. En diseño de bases de datos se oferta un sueldo promedio de 47.190 euros y tiene solo 8 inscritos por vacante. Para responsable técnico/a TIC de la empresa se ofrecen 47.187 euros con 42 candidatos por puesto. Arquitectura de sistemas TIC y arquitectura de software se mueven en torno a los 45.000 euros con una competencia de 6 y 7 inscritos por vacante respectivamente.

En la siguiente tabla también pueden verse los 20 puestos con menor competencia de España y sus salarios.

Por regiones

La Comunidad de Madrid es la que en 2020 registró las vacantes que ofrecían un promedio salarial más alto: 27.316 euros brutos anuales. Un escalón más abajo se sitúan País Vasco (25.865), Navarra (25.604) y Cataluña (25.252). Estas cuatro comunidades autónomas —las únicas que superan la media nacional de 25.173 euros—son las que tradicionalmente han ocupado los puestos más altos en las retribuciones ofertadas en InfoJobs, pero los incrementos de los últimos años han sido desiguales y han permitido a País Vasco y Navarra superar a Cataluña, que hace sólo tres años ocupaba el segundo puesto.