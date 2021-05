El milagro de Bill Miller o cómo volver a convertirse en multimillonario después de arruinarse

La crisis de 2008 se llevó por delante un gran número de empresas, cientos de millones de euros de inversiones y se produjo una oleada de quiebras. Dentro de esas historias dramáticas está la de Bill Miller, un reputado gestor de fondos que consiguió una gran popularidad en la década de los 90 y comienzos de los 2000. Sin embargo, la crisis subprime acabó con el 90% de su fortuna dejándole en la absoluta ruina. Pero, reviviendo la leyenda del ave fénix, ha resurgido de sus cenizas y ha vuelto a convertirse en multimillonario.

Durante los años dorados, Miller era gestor del fondo Legg Mason Value e hizo una gran apuesta por compañías financieras como Bear Stearns o Freddie Mac, que acabaron siendo rescatadas para no evitar la quiebra. Pero, pese a que las entidades no echaron el cierre, el gestor hizo que el fondo cayera un 55% en 2008 provocando una salida masiva de los inversores. Tanto es así, que pasó de gestionar un patrimonio de 77.000 millones de dólares (63.340 millones de euros) a quedarse con 800 millones (658 millones de euros). Todo ello provocó que su fortuna descendiese un 90%, tal y como ha publicado El Economista.

Sin embargo, en esa debacle financiera, Miller tuvo un gran acierto que ha sido su tabla de salvación. El gestor compró acciones de Amazon en 1997, el año en el que la compañía salió a bolsa. Poco a poco fue aumentado las participaciones en la empresa y, pese a que se deshizo de algunas participaciones en 2008, no cerró todas las operaciones. En una entrevista, el gestor aseguró que su cartera personal se componía, en un 83%, de acciones de Amazon siendo uno de los mayores accionistas individuales. Aunque no ha querido reconocer abiertamente cuánto patrimonio tiene gracias a estas acciones, Miller Value Partners, la firma que ahora gestiona, cuenta con 3.000 millones de dólares (2.500 millones de euros).

Bitcoin

Más allá de Amazon, el otro acierto de Miller ha sido, sin duda, el bitcoin. El gestor empezó a comprar criptomonedas cuando cotizaban en los 300/400 dólares (250/330 euros). Aunque tampoco se sabe cuánto volumen tiene invertido en la divisa digital, el BItcoin está ahora cotizando por encima de los 54.000 dólares (44.500 euros), es decir un retorno de casi un 10.000%.