Un jubilado de la Armada crea un proyecto para "estirar la pensión" y vivir de lujo

Juan Álvarez Sotomayor, un jubilado de la Armada española y madrileño de nacimiento, se ha lanzado a sus 75 años a emprender un proyecto que tiene mucho que ver con su vida personal. Este exoficial afincado en Xorne, una aldea perteneciente a Puenteceso, en Galicia, se dio cuenta de que la misma pensión que cobraba en Madrid le rentaba el doble en tierras galaicas.

La alta calidad de vida y los bajos precios, que le permiten disfrutar de lujos impensables en la capital de España, le llevó a crear una iniciativa para que sus paisanos sopesaran trasladarse a una zona en la que "no les va a faltar de nada" y van a "vivir como reyes".

"Es una idea para pensionistas. Yo era oficial de la Armada y he trabajado toda la vida en Madrid. Cuando me jubilé me trasladé a La Coruña, a una pequeña aldea, hace ya quince años. Aquí la calidad de vida es inmensa y se me ocurrió que los pensionistas podrían vivir mucho mejor en estas aldeas que en Madrid", cuenta el jubilado a Libre Mercado.

"En la capital española, las tasas municipales, el aparcamiento, la vivienda...Todo es mucho más caro. Lo que gastas en un pueblo, como el que yo vivo en Galicia , es la mitad de lo que gastas en Madrid. Aquí puedes perfectamente estirar la pensión hablando en el sentido económico. Es como si cobraras el doble", indica Álvarez Sotomayor.

El exoficial rechaza la idea de que son pueblos incomunicados o sin servicios, un impedimento que suelen tener aquellos jubilados urbanitas que no se atreven a trasladar sus vidas a lugares apartados. "Estas aldeas ya han cambiado y están perfectamente equipadas. Aquí hay de todo, Internet, una red de carreteras estupendo, hospitales cercanos, restaurantes, ambiente cultural, teatros, cine, espectáculos de música…Hace 40 años esto estaba perdido de la mano de dios, ahora no es así. Aquí hay bonanza económica, porque con poco se hace mucho, se nota en los casoplones que vas viendo por la carretera. La pensión rinde mucho más aquí que en Madrid, indiscutiblemente", transmite con entusiasmo.

Las aldeas y pueblos de Carballo, Alaracha, Malpica, Puenteceso, Cabana de Bergantiños, Lage y Coristanco se han adherido ya al proyecto Estira tu pensión. "Estoy implicando a los ayuntamientos para fijar residentes en la zona. Trabajo para que les proporcionen todo tipo de ventajas. En breve estreno la página web y es todo gratuito. Yo hago de orientador a la persona que quiera venir aquí a vivir. Les ofrezco enlaces, información, incluso puedo ponerles en contacto con los alcaldes. Sobre todo, preguntamos a los usuarios qué tipo de vivienda quieren y qué aficiones, porque la solución habitacional podría ser al lado del mar o en el campo. Hay muchas aldeas que tienen la playa al lado, otras no, así que hay libertad de elección en eso, claro. Yo soy feliz como una perdiz y creo que los demás también pueden disfrutar de esto", concluye Juan Álvarez Sotomayor.