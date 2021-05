El sector del vacuno exige a Bill Gates que no llame "hamburguesa" a su "filete de carne tumoral de laboratorio"

"Defendemos la hamburguesa auténtica, la primera, la original, la de vacuno", afirman desde Provacuno. La interprofesional de la carne de vacuno se opone tajantemente a que, a la "hamburguesa de carne artificial", también llamada "burguer ética", se le llame hamburguesa. Para el presidente de la organización de representantes de la carne de vacuno, Eliseo Isla, esto es un sacrilegio, puesto que "solo se puede llamar hamburguesa a una que esté hecha con carne real", transmite.

El sector de la carne y ganadería en España no deja de ser golpeado económicamente por las Agendas 2030 y 2050, ambas de índole socialcorporativista, y presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y la Unión Europea (UE).

Eliseo Isla, presidente de Provacuno

Desde Provacuno están hartos de los lemas del New Green Deal o del Foro de Davos, que afirman que los ciudadanos dejarán de comer carne de aquí a 2030. El intervencionismo en el mercado de la carne, que planea Sánchez y los líderes europeos, para favorecer negocios de laboratorio, como los del multimillonario Bill Gates, ha sido la gota que colmó el vaso para los representantes del sector de la carne en España.

Provacuno no se lo ha pensado dos veces y ha lanzado la campaña "Búscale un nombre", con la que quiere ayudar al lobby tecno-verde a que invente un nombre para sus hamburguesas artificiales.

Presentación de Provacuno y su campaña "Búscale un nombre" a las "hamburguesas fake"

"Nosotros sí que hacemos carne ética, ya que con esta campaña ayudamos a la competencia a que busque un nombre para su producto. No pretendemos despreciar a nadie, solo queremos que a cada cosa se le llame por su nombre. No decimos ni que sea mejor, ni peor, ni bueno, ni malo su producto, simplemente decimos que la hamburguesa es de carne, y si no lleva carne no es una hamburguesa. Que investiguen otro nombre sus creadores, nosotros ya tenemos el nuestro. Que se busque Bill Gates el suyo, o Beyond Meat, ellos se suponen que saben más que nosotros, ¿no?, ellos son los creativos que han fabricado esa mezcla falsa. Que busque Bill Gates cómo llamarlo, pero que no utilice la palabra hamburguesa, porque no lo es", comenta Eliseo Isla a Libre Mercado.

"Hamburguesa de ley"

Además, la organización de profesionales del vacuno alega que, según el Real Decreto 474/2014, no puede llamarse hamburguesa "un producto que no tiene carne", sea de la especie que sea. "Lo dice la ley", especifica el presidente de Provacuno.

"Están imitando la forma, la presentación, pero, al fin y al cabo, es un ultraprocesado vegetal con forma redonda, ¡hecho con 27 ingredientes!, (extractos de plantas, acidulantes, aceites, aromas, etc.), algunos hasta cancerígenos. Lo que hace Bill Gates es un filete de carne tumoral de laboratorio. Esa carne de laboratorio es como si fuera un tumor. Una célula va proliferando hasta generar todo el bistec", explica Isla a este diario.

Otra de las cuestiones que Provacuno critica es el posible engaño al cliente a la hora de comprar en el supermercado una hamburguesa que, en realidad, no lleva carne, sino toda clase de productos vegetales mezclados.

"Uno de los motivos por los que hemos hecho esta campaña es que al consumidor no se le puede confundir. Ya pasó con la leche. La leche de almendras o de soja no es leche, es bebida de almendras o de soja. No pueden engañar así. Con la carne pasa lo mismo. Si nosotros nos jactamos de hacer el etiquetaje más riguroso, ¿es lógico que la competencia no cumpla con los requisitos legales y llame a su producto por su nombre?

Todo aquel que quiera participar en la campaña de Provacuno, podrá enviar su sugerencia para renombrar la carne artificial a la web habilitada. En dos semanas, Provacuno deliberará la mejor denominación. El jurado estará integrado por José Manuel Chica, chef y socio de la cadena de Burgers Beefcious; Adriane Storch; Joe Burger; la actriz Dafne Fernández y el humorista y presentador Nacho García; todos a favor de que se deje llamar hamburguesa a lo que no es una hamburguesa.

"Comer menos carne es malo"

Para Eliseo Isla, es un contrasentido que, desde el Gobierno, se envíen mensajes a la población recomendando que "se debe comer productos naturales" y, por otro lado, se legisle a favor de carnes artificiales y no de un entrecot natural, que viene de la vaca.

"Somos el país más longevo y Sánchez no tiene ni idea del consumo real de carne de los españoles y lo que influye en la salud. Si hacen estudios en Hispanoamérica y Estados Unidos sobre el consumo de carne y lo aplican a nosotros, los españoles, pues no tiene sentido. Nosotros tenemos una dieta mediterránea y variada, los americanos consumen mucha más carne, pero nosotros no podemos comer ya menos carne de la que comemos, porque, de lo contrario, tendrán problemas nutricionales los ancianos, los niños, los adultos… Comer menos carne es malo para la salud. Sánchez tiene que vigilar lo que dice. Se habrá rodeado de gente que dice que es muy "verde", pero que no se enteran de nada".

Datos falsos en la Agenda 2050

Por último, Provacuno ha comunicado a este medio que, desde el sector de la ganadería en España, se ha escrito una carta a Pedro Sánchez informándole de los falsos datos que arroja la Agenda 2050, respecto la ganadería y su contaminación. "Nuestros estudios científicos demuestran que las emisiones de metano no son las causantes del Cambio climático puesto que los niveles son mínimos. El metano tiene un ciclo que dura diez años, que se regenera. Contamina muy poco y además estamos haciendo mucho para que esa pequeña proporción de contaminación sea todavía menor. Nos están atacando con cifras manipuladas. Por nuestra parte, ya estamos preparando un documental para que la gente sea consciente de lo que puede pasar en el futuro. Se llama "Un mundo sin ganadería". Está hecho por científicos y se verán las graves consecuencias que tendremos, si se hace caso a esta corriente verde que, en el fondo, es una corriente antiecologista", concluye el presidente de Provacuno.