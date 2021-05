"Jardinero de Minecraft" o "entrenador de avatares": los empleos de la España 2050 de Sánchez

Hace más de una semana, Pedro Sánchez presentó el plan España 2050 una visión del futuro de nuestro país que englobaba algunas medidas como la prohibición de vuelos cortos cuando haya alternativa ferroviaria o la propuesta de instaurar una jornada laboral semanal de 35 horas. Lo cierto es que a grandes rasgos ni las medidas, ni las proyecciones tenían mucho trasfondo, era más bien una visión de país similar a la Agenda 2030 que se está siguiendo a nivel global.

Sin embargo, en las 600 páginas del informe se influía un apartado destinado a la economía digital y a la promoción de los puestos de trabajo que surgirían con el desarrollo de la tecnología en los próximos años. Lo cierto es que la tecnología ha hecho que se creen trabajos que hace una década no existían y la tendencia seguirá siendo la misma. De hecho, se estima que se creen más de 90 millones de puestos de trabajo a nivel mundial derivados de este avance, aunque también se destruirán más de 80 millones de empleos.

En este sentido, el Gobierno de Sánchez quiso nombrar algunos de los puestos de trabajo que, según ellos, se crearán en los próximos años. En el texto se nombran profesiones como la de jardinero de Minecraft, entrenador de avatares o jugador de Esports. "Esta dinámica se ha reproducido durante siglos y nada nos hace pensar que no lo seguirá haciendo en el futuro: las nuevas tecnologías también crearán empleos, muchos de ellos asociados al desarrollo, la gestión y la reparación de estas mismas tecnologías (programadores, mecánicos, operadores de robots a distancia, data scientists) y al crecimiento del metaverso y la realidad virtual. Así, serán cada vez más frecuentes empleos como jardinero de Minecraft, entrenador de avatares, o jugador profesional de e-sports", asegura el documento.

Los tres empleos tienen que ver con el mundo de los videojuegos, que lo cierto es que no para de crecer. La profesión de jugador de Esports está cada vez más desarrollada e incluso ya es habitual que varios gamers vivan de ello casi en exclusividad. Sin embargo, las otras dos no son tan comunes, por lo menos hoy en día. Si bien, es cierto que ya hay algunas ofertas, escasas, en las que se buscan jardineros de Minecraft para cuidar escenarios creadores por jugadores no es una profesión que tenga mucho potencial en estos momentos. Por su parte, un entrenador de avatares sería una persona que se encargue de subir de nivel a personajes de videojuegos de un tercero.