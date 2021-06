Así se indignaba Irene Montero cuando la luz subía un 4% y así calla ahora cuando se dispara un 44%

Este primer día de junio entra en vigor el nuevo esquema de luz que dependerá más de cuándo que de cuánto se consume. El Gobierno ha decidido que sea más barata la luz de madrugada, mientras se disparará el recibo en las horas de mayor demanda.

A lo largo del último año, el recibo medio de electricidad ha sufrido un importante encarecimiento. En mayo, la luz subió un 0,8% con respecto a abril y se ha disparado un 43,8% frente al mismo mes del año pasado.

No deja de ser llamativo que cuando estaban en la oposición, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Alberto Garzón o Irene Montero arremetían contra el Ejecutivo del PP cuando la luz subía. La izquierda prometía hasta la saciedad que, si llegaban al Gobierno, una de sus medidas estrella sería abaratar el recibo de la luz, un bien básico especialmente costoso para las rentas más bajas.

Imagina una reunión de Pablo Iglesias con las eléctricas, y una de Pedro Sánchez. ¿De cuál de las dos sale un acuerdo para bajar la factura de la luz? La gente tiene que ser consciente del poder que tiene para cambiar este país y de lo que realmente se vota el 28 de abril. pic.twitter.com/rT3aNxstfp — Irene Montero (@IreneMontero) March 13, 2019

"Para que la factura no vuelva a subir, hay que reunirse con las eléctricas. Si al otro lado de la mesa se imaginan a Pedro Sánchez, y por otro lado se imaginan a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz, es que no hay color. Creo que a la ciudadanía no hace falta que yo le explique nada, ya sabe lo que va a salir de una reunión en la que esté Pedro Sánchez con las eléctricas y sabe lo que va a salir de una reunión de Pablo Iglesias con las eléctricas", afirmaba Irene Montero en 2019, cuando la luz apenas subía un 4%.

Hoy, cuando la factura sube un 44% y cuando ya están en el Gobierno, la ministra de Igualdad guarda un silencio sepulcral.