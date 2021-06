Las empresas, tras la crisis: habrá más fusiones y adquisiciones, pero persisten las dudas sobre la financiación

La música vuelve a sonar. Todavía los participantes se miran con cierto recelo, porque venimos de una etapa muy complicada. Pero poco a poco comienzan a salir a la pista de baile en busca de pareja. Así, después de que en 2020 el ritmo de las operaciones se viese ralentizado por la pandemia, el mercado de M&A se reactivará a lo largo de 2021, gracias al impulso generado por los altos niveles de liquidez disponible y el apetito inversor. Estas son algunas de las conclusiones del informe Perspectivas M&A en España 2021 publicado hace unos días por KPMG, y que está elaborado a partir de una encuesta a la que respondieron 1.400 empresas españolas entre noviembre de 2020 y enero de 2021.

Dentro de este panorama, relativamente optimista, aunque todavía con las cautelas propias de la salida de una crisis tan profunda e inesperada como la vivida, los autores del informe destacan algunas grandes cifras sobre la situación actual y sobre las claves a tener en cuenta en este tipo de acuerdos:

El 37% de estas empresas prevé realizar fusiones o adquisiciones en 2021.

El 73% apunta a que la incertidumbre económica es el mayor obstáculo para realizar este tipo de operaciones en España.

El 58% señala que lo más importante para crear valor tras el acuerdo es el encaje estratégico de la operación. En este sentido, cuatro de cada cinco encuestados cree que el alineamiento cultural y las cuestiones de personal son los aspectos más complicados de la integración post-adquisición.

Como vemos, la primera de estas cifras es muy significativa. Más de una de cada tres empresas se plantea una operación corporativa. Los autores del informe creen que este dato revela "la fortaleza y la agilidad con las que el sector privado encara la nueva realidad".

Eso sí, no todos los sectores ni todas las empresas están reaccionando igual. También esto era previsible y la encuesta es un reflejo de esa realidad. Esto se refleja en las estrategias corporativas de las empresas, que contemplan distintas operaciones en función del sector al que pertenecen. En 2020, las adquisiciones y compras fueron "más frecuentes en los sectores de Private Equity y Telecomunicaciones, que repetirán como los más activos en este tipo de operaciones en 2021 (el 48% y el 43% de las empresas de estas actividades contemplan operaciones de M&A). El Private Equity también se sitúa entre los sectores que prevén realizar más fusiones en 2021, solo superado por Banca (34%) y Medios de comunicación (21%) y con el mismo porcentaje que Transporte (20%)".

En este punto, todas las miradas se dirigen a la financiación y a la salida de la crisis, a esas grandes cifras macro que tienen un reflejo micro en el día a día de las empresas. Por eso, cuando se pregunta a las compañías españolas sobre las barreras que pueden impedir el normal desarrollo del M&A en España, "casi tres de cada cuatro (73%) citan la incertidumbre económica, por encima de las dudas sobre la evolución de la crisis sanitaria, mencionada por el 47% de ellas".

Respecto a la financiación, una gran mayoría de las empresas de nuestro país considera recurrir a ella, bien para financiar crecimiento orgánico (51%), bien para refinanciar deuda (22%). El Private Equity se considera una alternativa real para financiar el crecimiento, tanto orgánico (29%) como inorgánico (21%). En cuanto a estas operaciones de financiación o refinanciación de deuda por sectores, en 2020 fueron más frecuentes entre las compañías de Ocio (86%) y de Turismo (82%), precisamente las más afectadas por la crisis generada por la pandemia. En 2021, Restauración (54%), Ocio y Turismo (con un 50% en ambos casos) son los sectores más proclives a abordar este tipo de planes.

Como hemos indicado en otras ocasiones en Libre Mercado, la financiación no bancaria está teniendo cada vez más presencia en los planes de las empresas. En muchas ocasiones, los bancos han cerrado la puerta a compañías solventes, bien porque las entidades no quieren conceder nuevo crédito que no esté ligado a avales públicos (líneas ICO) o bien porque los efectos del último año (caída de la facturación o los beneficios) les sacan de los criterios de riesgos, en ocasiones muy rígidos, de las entidades. En esta circunstancia, alternativas como las que ofrece Gedesco, la empresa líder en nuestro país en financiación no bancaria pueden ser muy interesantes para muchas compañías.

Creación de valor

Por último, la clave cuando las empresas se preguntan si deben afronar o no una operación corporativa reside en la creación de valor. Es la tercera de las grandes cifras que destacábamos al comienzo del artículo. Como vemos, según el informe de KPMG, un 58% por ciento de las encuestadas menciona que lo más importante para lograrlo es "el encaje estratégico de la operación", mientras que un 51% cree que la clave es el potencial de crecimiento de la nueva empresa resultante de la operación.

Eso sí, casi todos los encuestados coinciden en que existen ciertos aspectos de una integración post-adquisición que pueden resultar muy complejos de gestionar y que determinarán el éxito de la misma. Hablamos del "alineamiento cultural" y de las "cuestiones relativas al personal", dos factores a los que da mucha importancia el 82% de los participantes en el estudio. O "la integración de los sistemas tecnológicos", algo que a veces se da por hecho, cuando no es nada fácil de lograr, pero que supone un elemento fundamental para el funcionamiento de la empresa tras la operación y que destacan el 52% de los encuestados por KPMG.