Un emprendedor cubano triunfa en Galicia con su chorizo en lata

Ya se puede viajar con las maletas llenas de chorizo español por todo el mundo sin el riesgo de que no pase los controles de los aeropuertos. Desde una pequeña empresa ubicada en Bayona (Vigo), Conservas Alvelo, el emprendedor cubano Miguel Ángel Alvelo Céspedes ha comenzado a fabricar chorizo en aceite conservado en lata, un producto que cumple con la normativa fitosanitaria de las aduanas.

La idea surgió de la propia experiencia de Alvelo, que durante sus viajes a Miami y Cuba ha visto en muchas ocasiones cómo los agentes se incautaban de esas viandas que sus amigos esperaban ansiosamente. Porque a los cubanos les encanta el chorizo. De hecho, la abuela de Alvelo, una gallega emigrante en Cuba, tenía un pequeño colmado en Camagüey donde vendía chorizo en lata conservado en manteca. Lo fabricaban unos españoles también emigrados a la isla y que se hicieron ricos con el invento.

"Mi padre me contó esta historia y me animó a hacer un producto en lata", explica Alvelo. "La idea empezó a rondar y me puse a investigar. Fui al Corte Inglés, al Carrefour y al Mercadona y vi que no tenían nada parecido. Así que me lancé."

El chorizo en lata se vende en dos formatos.

Y así nacieron las primeras latas de chorizo gallego ahumado conservado en aceite con un sabor casero genuino. Se puede consumir frío o caliente y se comercializa en un estuche de lujo con forma de maleta. La acogida no ha podido ser mejor durante esta primera semana de lanzamiento: "No me esperaba este éxito, aunque tenía una intuición porque es un producto único. Ya tengo un montón de pedidos de Asturias, Barcelona, de Alicante y otras muchas tiendas españolas".

"Siempre me he alejado de la política"

Alvelo llegó becado a España en el año 2001 gracias a la mediación de Manuel Fraga. El expresidente gallego se encontraba de gira por Cuba y les presentaron durante una reunión con descendientes de emigrantes gallegos. Desde entonces ha vivido en Lanzarote, Madrid y Bayona.

Alvelo salió de Cuba con treinta años y ha vuelto a la isla en varias ocasiones, pero no quiere hablar de política: "Siempre me he alejado de la política y ahora, como empresario, todavía más. El mundo empresarial tiene una ética que es defender tu empresa y no quiero entrar en unos caminos que a veces te pueden traer muchos problemas".