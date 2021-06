Murcia, Galicia y Andalucía, las comunidades que antes pagan a sus proveedores

El período medio de pago a proveedores (PMP) de las comunidades autónomas se ha reducido en el mes de marzo en 2,77 días y se sitúa en 26,26 días, lo que supone una bajada del 9,54% con respecto al mes anterior. De este modo el PMP se encuentra en el valor mínimo desde el inicio de la publicación de la serie histórica en abril de 2018.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda, el PMP de las comunidades autónomas presenta, así, una cifra inferior a los 30 días por cuarto mes consecutivo. Estos mínimos históricos se deben, según el Ministerio, a los recursos transferidos por el Gobierno central a los territorios autonómicos, que "han logrado atenuar el impacto de la crisis en las empresas y pymes" que son proveedoras de estas administraciones.

** Comunidades autónomas: ninguna comunidad presenta un PMP superior al plazo de 60 días, límite a partir del cual Hacienda comienza a aplicar las medidas previstas en la normativa de estabilidad. Además, solo hay cuatro comunidades que incumplen el plazo de 30 días: Aragón, Islas Baleares, Castilla y León y Cataluña. En el lado contrario, Murcia (4,11 días de PMP), Galicia (13,15), Andalucía (17,02) y Canarias (17,74) son las regiones que antes pagan a sus proveedores, según puede verse en el siguiente cuadro (clic para ampliar).

** Administración Central: por su parte, el PMP de la Administración central se cifra en marzo en 33,10 días, lo que supone una disminución de 0,73 días respecto a febrero. La ratio de operaciones pagadas se ha situado en 30,61 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago ha alcanzado los 37,57 días.

** Corporaciones locales: en cuanto a todo el conjunto de las corporaciones locales, el período medio de pago a proveedores se sitúa en 66,03 días en el primer trimestre del año, 18,13 días más con respecto al cuarto trimestre de 2020. De acuerdo a la nota de Hacienda, de las entidades que han presentado información en este período, "la mayoría cumple con el plazo de pago" que marca la normativa de morosidad. Concretamente, "el 69,74% de las entidades de cesión" (grandes municipios de más de 75.000 habitantes, diputaciones, consejos y cabildos insulares) y el "77,66% de las de variables" (resto de municipios) presentan en dicho período un PMP igual o inferior a 30 días. Las entidades con un PMP excesivo, superior a 60 días, representan "en torno al 9,21% en cesión" y "el 9,64% en variables". De las principales ciudades, tres superan los treinta días: Sevilla, Zaragoza y Palma, y una, Las Palmas de Gran Canaria, muestra en marzo un PMP superior a los 60 días (149,16).

La deuda comercial

El importe de la deuda comercial en manos de las administraciones públicas se ha situado en 2.981,4 millones de euros, equivalente al "0,25% del PIB nacional". Ello supone una disminución de 82,98 millones de euros con respecto al mes anterior (-2,71%). El volumen de deuda comercial, "tanto global como sanitaria", vuelve a alcanzar "un nuevo mínimo histórico" en toda la serie publicada desde abril de 2018, y "mejora" los niveles registrados en "enero y febrero", según informa Europa Press.

La causa "principal" de ese descenso es el establecimiento de "medidas de liquidez en favor de las CC.AA." que "ha puesto en marcha el Estado". Tal como recuerdan desde Hacienda, "en diciembre de 2020 la deuda comercial bajó casi un 30% respecto a diciembre del año anterior, y esa evolución se está manteniendo en los primeros meses de 2021." De este modo, "aunque las operaciones comerciales han aumentado por efecto de la crisis sanitaria" los pagos "han aumentado en mayor medida" por "las medidas de liquidez del Estado", lo que hace que la deuda comercial se haya reducido.

La evolución del PMP y de la deuda comercial en 2020 y 2021 están relacionadas, según Hacienda, con el aumento de la tramitación de las operaciones de naturaleza comercial, especialmente en el ámbito sanitario, como consecuencia de la pandemia de la Covid-19. Las operaciones comerciales de naturaleza sanitaria entre marzo de 2020 y marzo de 2021 se han incrementado, de media, un 14,97% al mes con respecto al ejercicio 2019, año previo a la crisis sanitaria de modo que para "contener la deuda comercial y el PMP" ha sido "básico" el "incremento del volumen de pagos" efectuados por las comunidades.

De esta forma, los pagos realizados en el primer trimestre de 2021 han ascendido a 15.145,44 millones de euros (9.846,47 millones en el ámbito sanitario), que supone un incremento del 7,71% (12,04% en el ámbito sanitario) con respecto al primer trimestre del ejercicio 2019. El incremento de los pagos a proveedores en media mensual desde el inicio de la pandemia con respecto al ejercicio 2019 se eleva hasta el 13,92%, alcanzando el 21,73% en relación a pagos a proveedores sanitarios.