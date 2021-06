Elon Musk lo vuelve a hacer y dispara ahora a 'Baby Shark'

Elon Musk, Twitter y la bolsa es una combinación que está destinada a desatar las emociones de los inversores minoristas y a llevarse los focos de la prensa económica. El CEO de Tesla ha vuelto a hacerlo, ha vuelto a usar su cuenta en la red social de los 280 caracteres para disparar a algunas empresas y criptomonedas. En este caso, Elon Musk ha comentado sobre la canción Baby shark, que se ha convertido en la más vista de la historia de YouTube "Baby Shark lo aplasta todo, tiene más visitas que humanos", escribía. Rápidamente, después del tuit, se dispararon las acciones de Samsung Publishing debido a que esta compañía es una de las principales accionistas de la productora Smartstudy, creadora de la popular canción.

Baby Shark crushes all! More views than humans. https://t.co/48Ol3ZzhjP — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2021

El 2 de junio, las acciones cotizaban a 44 dólares (36,3 euros) y horas después subían un 10% tras el tuit hasta llegar a los 47 dólares (38,8 euros), su máximo histórico. Aunque, después el efecto se desvaneció, la empresa cerró su mejor sesión en el mes debido a un simple mensaje de Elon Musk.

No es la primera vez que pasa algo parecido. El 7 de enero de este año, el fundador de Space X escribió "Use Signal" haciendo referencia a la aplicación de mensajería instantánea, más segura que WhatsApp, tras las últimas actualizaciones. Automáticamente, una pequeña empresa llamada Signal Advance Inc., que no tiene nada que ver con la plataforma – no cotiza en bolsa – disparó su precio en el parqué un 5.000%.

Las criptomonedas

Doge Barking at the Moon pic.twitter.com/QFB81D7zOL — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021

Pero, en los últimos meses, Elon Musk se ha caracterizado por aupar el mercado de las criptomonedas, especialmente de Dogecoin y Bitcoin. El CEO de Tesla comenzó a expresar su apoyo al Dogecoin con memes y mensajes señalando que esta divisa llegaría a la luna. El resultado fue que Dogecoin se revalorizó un 15.500% desde octubre hasta el mes de abril de 2021, cuando empezaron a caer las criptomonedas. El poder del empresario es sorprendente, ya que el rechazo de Tesla al uso de Bitcoin como método de pago ha hecho que la divisa perdiera gran parte de lo ganado firmando su peor mes desde 2011.