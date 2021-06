Perspectivas de inversión: las claves para batir la inflación con nuestros ahorros

Ya ha pasado un año desde que la trágica pandemia del coronavirus comenzara a arrasar con las finanzas de las economías mundiales. Se registraron recesiones nunca vistas en el periodo de paz y las bolsas sufrieron un batacazo sin precedentes, seguido de muchos meses de intensa volatilidad.

Ahora, a punto de completar el primer semestre de 2021, y gracias al fin de las restricciones y al avance del proceso de vacunación, la calma habría llegado a los mercados. Para analizar algunas de las incógnitas que todavía quedan sin resolver y, sobre todo, las oportunidades de inversión que se nos presentan, Libertad Digital y Libre Mercado han organizado una mesa redonda con invitados de primer nivel.

Gracias a la colaboración de Ibercaja, esta casa ha reunido en un encuentro digital a Raquel Blázquez, jefa de Gestión de inversiones en Ibercaja Banca Privada, a Ula Llama, responsable de ventas para España en BNY Mellon Investment Management, y a Romualdo Trancho, director de Desarrollo de Negocio para España y Portugal en Allianz Global Investors.

El debate bautizado como "Perspectivas de inversión" ha comenzado tratando, precisamente, la pregunta del millón: ¿es un buen momento para invertir? Los tres protagonistas se han mostrado muy optimistas en este sentido. Pueden acceder al debate completo aquí.

¿Es un buen momento para invertir?

Para Raquel Blázquez, "siempre es un buen momento para invertir. En 2021, los emergentes liderarán el crecimiento por encima del 6,5% y los mercados desarrollados, por encima del 5%, liderados por EEUU". La recuperación "está apoyada por la mejora de la confianza empresarial, la mejora del consumo, del comercio internacional y de las políticas monetarias y de estímulo fiscal".

Ula Llama también prevé "una buena recuperación, aunque la inflación es la principal preocupación de los mercados". Eso sí, "descartamos que se vaya a mantener por encima de lo esperado por un periodo prolongado". Romualdo Trancho apunta que "los datos de inflación vienen presionados por el efecto base y los problemas en las cadenas de suministros, que como hay escasez, están subiendo un poco los precios". Blázquez también pronostica que "los efectos base van a ser muy fuertes" por los bajos datos de inflación de abril, mayo, junio del pasado año.

Otro hecho que está a punto de producirse, y que influirá notablemente en los mercados, es la retirada de estímulos por parte de los bancos centrales. "Es más importante para los mercados el anuncio, que el hecho en sí. Lo hemos visto cuando el mensaje no se ha transmitido correctamente a los inversores, que ha generado mucha volatilidad. Esto tarde o temprano va a llegar porque es insostenible por los altos niveles de deuda, tanto desde el punto de vista de los Gobiernos, como de la deuda corporativa", vaticina el director de Desarrollo de Negocio para España y Portugal en Allianz Global Investors. "Cuando esto suceda, el siguiente paso es la subida de los tipos de interés. Y esto no es una buena noticia para la renta fija", añade.

Por todos estos motivos, "la cobertura ante la inflación la encontramos en la renta variable de calidad, que cotiza los beneficios futuros de las empresas", matiza la jefa de Gestión de inversiones en Ibercaja Banca Privada. Eso sí, "siempre tienes que tener una parte de la cartera invertida de forma conservadora, salvo que el perfil del inversor sea totalmente audaz, aunque no es el habitual".

¿Materias primas sí o no?

Entre los activos que no pueden faltar en una cartera de inversión, Ula Llama señala a las materias primas. "La demanda de recursos naturales con la recuperación está creciendo. Se están ya produciendo viajes de ocio y la demanda de metales, como el cobre o el litio, para la fabricación de vehículos eléctricos está en auge. Además, en un contexto de inflación, las materias primas es activo que nos gusta bastante".

¿Y qué pasará con el petróleo en plena descarbonización mundial? La responsable de ventas para España en BNY Mellon hace un llamamiento a la calma porque "la transición no va a ser de hoy para mañana y, de momento, el petróleo no para de subir". Trancho coincide, y sigue viendo oportunidad en esta materia prima: "El petróleo lo vamos a necesitar en los próximos 40 años". Además, recuerda que "la transición no es gratis, tampoco para el consumidor final, y lo estamos viendo actualmente con la tarifa de la luz por horas".

Sin embargo, en Ibercaja prefieren no tener exposición a materias "por la volatilidad y porque en muchas ocasiones no se mueven por criterios fundamentales, ya que hay veces que intervienen factores geopolíticos", asegura su jefa de Gestión de inversiones.

Los sectores con mayor potencial

Raquel Blázquez recuerda que el año pasado "fue un año de dos mitades. Fue un año de sectores muy defensivos, como farma, alimentación y tecnología, pero ya después del verano, empezamos a ver cierta rotación en mercado". Así, ahora, "el sector financiero, el de la construcción o el de ocio y viajes" lideran las subidas.

La estrategia de inversión de Ibercaja tiene "un enfoque en las carteras de tratar de buscar temáticas de crecimiento, donde los diferentes vaivenes y ciclos económicos les afecten lo menos posible". Identifican: "El consumo minorista de países emergentes, el lujo, la sanidad en sentido amplio (servicios médicos y todo lo relacionado con la esperanza de vida) y la tecnología también en sentido amplio, no solo con Facebook o Amazon, sino con compañías de digitalización de procesos".

En BNY Mellon coinciden en que "la inversión temática ha pasado de ser algo táctico a algo estructural". Son muy positivos "con la movilidad, la electrificación, o el hidrógeno. Va a haber una transformación del transporte de mercancías y la infraestructura en sí misma. Y otra área que nos interesa muchísimo es el Blockchain", asegura Llama.

Recomendaciones

Los expertos también quisieron aprovechar el evento para dar a la audiencia recomendaciones de inversión de gran utilidad, en un momento en el que la inflación se puede ir comiendo los ahorros que los españoles tienen en la cuenta corriente. Las claves de Romualdo Trancho son "perspectiva de medio y largo plazo, carteras diversificadas, flexibles, de gestión activa, alejadas de las modas y un ahorro que no vas a necesitar a corto plazo".

El principal consejo de Raquel Blázquez es "abstraerse del ruido de mercado y seguir las recomendaciones de su gestor, con el que definan unos objetivos a medio y largo plazo, pero nunca tomar decisiones precipitadas que te pueden llevar a perderte los mejores días de mercado".

Para Ulla Llama son fundamentales "estrategias flexibles que les permitan invertir en todo tipo de activos, tanto los que les pueden generar algo de rentabilidad, con algo más de riesgo, como los que les protegen, siendo más conservadores". La experta desaconseja inversiones vinculadas a un indice tradicional y apuesta por las ESG (inversiones sostenibles).