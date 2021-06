¿Cuál es el origen del nombre de Zara?

El origen de los nombres de las marcas siempre resulta curioso y, a veces, inesperado. Este es el caso de Mercadona, que recientemente reveló la procedencia de su nombre a través de Twitter. Por su parte, Zara también debe su nombre a un origen sorprendente relacionado con el cine y un bar de A Coruña.

En el reportaje de 2012 "Cómo Zara se convirtió en el minorista de moda más grande del mundo" (How Zara Grew Into the World’s Largest Fashion Retailer" en inglés), The New York Times desveló la historia del nacimiento de Inditex en 1963 y de su primera tienda en La Coruña en 1975.

En un primer momento iba a llamarse "Zorba" debido a la película de producción británico-griega, Zorba, el griego, una comedia dramática de gran éxito estrenada un año después del nacimiento de Confecciones GOA —hoy Inditex—. La película gustaba especialmente al fundador de la compañía textil Amancio Ortega.

Como todos sabemos, este no sería el nombre definitivo que recibiría la tienda y la gran marca que tiene asociada. El motivo es que cerca del establecimiento en la avenida Arteixo de La Coruña, que aún se encuentra en activo, un bar de la zona ya se llamaba Zorba y pidió a Ortega a que buscase otro nombre. Con el letrero Zorba ya fabricado, la solución pasaba por conformar una alternativa con las letras que ya disponía, donde como resultado Zara.

Desde la apertura de la primera tienda de Zara en La Coruña, el nombre se ha mantenido a través del tiempo hasta ver convertida la marca en uno de los mayores negocios de todo el mundo. Su diseño apenas ha sufrido dos modificaciones, la última de ellas en 2019, donde las letras, más redondeadas, aparecen entrelazadas e incluso superpuestas, en un profundo y arriesgado cambio respecto al anterior diseño de 2010, con letras más rectas y achatadas y muy separadas.