Casado carga contra los indultos ante los empresarios catalanes

Desde Barcelona, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado este jueves la concesión de indultos a los golpistas catalanes durante su intervención en la reunión anual del Círculo de Economía. Lo ha hecho después de que el vicepresidente de esa asociación, Jordi Gual, en su presentación del líder del PP, asegurase delante suya que esta medida no era una "concesión vergonzosa" y la defendiera.

"El nacionalismo es insaciable", ha advertido el líder del PP que ha añadido en su intervención que las concesión de los indultos "sólo van a traer frustración en el futuro". "En Cataluña, no hay un problema de democracia, sino de cumplimiento de la ley", ha sentenciado.

Sobre los separatistas, ha recordado que "no los piden, dicen que van a reincidir y dicen que solo es el inicio para pedir la autodeterminación". "Los esfuerzos inútiles acaban en melancolía", ha citado, una vez más, a Ortega.

El presidente del PP también ha cargado contra Pedro Sánchez del que ha dicho que no impulsa los indultos "por convicción", sino por su "deseo de seguir en el poder". "No es un juicio de valor, es mera hemeroteca. Hace dos años, de forma solemne, decía todo lo contrario. Decían que había que agravar el delito de sedición, que había que acabar con el adoctrinamiento en los colegios y cumplir hasta el último día de la sentencia. Tendríamos que preguntarnos por qué han cambiado de opinión", ha dicho el líder del PP.

Casado ha proseguido asegurando que él no ha cambiado: "Yo sigo pidiendo libertad y legalidad sin ira, intentando construir una Cataluña para todos. Jamás haré nada en contra de Cataluña porque quiero a Cataluña, quiero que las empresas vuelvan y que no haya más confrontación en la calle, pero no haciendo cesiones".

Delante de los empresarios catalanes, Casado ha anunciado también su apoyo a la ampliación del aeropuerto del Prat y ha explicado que, si llega a La Moncloa, suprimirá el Impuesto de Patrimonio y los de Sucesiones y Donaciones.