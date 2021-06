Otro bulo de la izquierda: no, los multimillonarios no pagan una tasa del 3,4% en el IRPF

¿Pagan los multimillonarios una tasa impositiva de apenas un 3,4%? Eso es lo que se desprende de una publicación de ProPublica, que ha divulgado datos fiscales confidenciales de los contribuyentes más acaudalados de Estados Unidos para trasladar la idea de que estos contribuyentes apenas pagan IRPF

La afirmación de ProPublica es ciertamente llamativa. Supuestamente, durante la última década, los 25 estadounidenses más ricos hagan pagado al fisco una tasa efectiva que equivale al 3,4% de su riqueza. Una afirmación así no tardó en difundirse por medios de comunicación de medio mundo. Y, como es lógico, el resultado de esta campaña es que se han alimentado y reforzado prejuicios y mitos comunes que afectan a la imagen pública de quienes más ganan.

Pero, ¿cómo llega ProPublica a esta cifra? Esta es la explicación que ofrecen:

"Para capturar la realidad financiera de los estadounidenses más ricos, ProPublica llevó a cabo un análisis que nunca antes había hecho: por un lado, se evaluó cuántos impuestos pagan los 25 estadounidenses más ricos cada año; por otro lado, se estudió la lista Forbes para saber cuál fue el aumento de su riqueza durante cada periodo. De esta forma se alcanza lo que podemos considerar la "tasa impositiva real" de los más ricos" "Los resultados son notables. Según Forbes, esas 25 personas vieron aumentar su valor en un colectivo de 401.000 millones entre 2014 a 2018. En cambio, esos mismos contribuyentes pagaron 14.600 millones en concepto de IRPF durante ese mismo periodo, según muestran los datos del IRS. Aunque esto pueda parecer una suma asombrosa, apenas equivale a una "tasa impositiva real" del 3,4%"

En el caso de Warren Buffett, quien en repetidas ocasiones ha abogado por la introducción de impuestos más altos para los ricos, ProPublica calcula que su "tasa impositiva real" fue del 0,1% entre 2014 y 2018. ProPublica destaca la supuesta discrepancia al comparar sus cifras para los súper ricos con las del hogar estadounidense promedio, que gana 70.000 dólares al año y paga una tasa efectiva del 14% en impuestos federales.

"Comparan peras con manzanas"

El mensaje es demoledor. ¡Qué "injusto" se ha vuelto el sistema tributario estadounidense! ¡Los ultrarricos están sujetos a leyes diferentes a las de los demás! ¿Pero es eso lo que realmente está pasando? Supongamos que somos propietarios de una casa cuyo valor aumenta de 1 a 1,5 millones de euros durante un periodo de cuatro años. ¿Cuánto tenemos que pagar en el IRPF por ese aumento? Cero. Así es como funciona el sistema tributario en Estados Unidos, Alemania y cualquier otro lugar. Y es normal que así sea, pues no tiene sentido pagar IRPF en concepto de ganancias no realizadas. Solo tiene sentido gravar una renta que, efectivamente, sí hemos conseguido.

Pues bien, ocurre lo mismo con los títulos societarios. Si los precios de las acciones suben, pero uno no vende sus acciones, no tendrá que pagar impuestos porque su situación seguirá siendo la misma. Uno paga impuestos cuando vende su casa o sus acciones, es decir, cuando hay una ganancia. Por el contrario, si uno sufre pérdidas no realizadas, es decir, si baja el valor de su casa, tampoco obtiene un reembolso de las autoridades fiscales. Tampoco tendría sentido descontar fiscalmente una menor valoración de un inmueble o una acción, puesto que esa merma solo existe en el papel y no será efectiva hasta que no se produzca una venta, con ganancias o pérdidas.

ProPublica ha comparado peras con manzanas. El crecimiento en la fortuna de los 25 estadounidenses más ricos que estima Forbes se explica principalmente por un aumento en el valor de sus activos: acciones, propiedades, etc. La riqueza de Jeff Bezos, por ejemplo, ha crecido porque el precio de las acciones de Amazon aumentó con fuerza. La fortuna de Warren Buffett aumentó también a medida que ganaban valor las acciones que posee en su empresa, Berkshire Hathaway.

Así, el análisis de ProPublica compara el aumento de la riqueza estimada, que se deriva principalmente de la valoración momentánea de un título inmobiliario o societario, con los impuestos sobre la renta que obedecen a una ganancia efectivamente realizada. Las reglas son las mismas para los más ricos y para todos los demás. ¿O acaso quienes firman este tipo de informes pagan impuestos si su casa vale más o su cartera de acciones se revaloriza? La "tasa impositiva real" es un sinsentido.

Por otro lado, ¿qué pasaría si usted, yo o los más ricos tuviéramos que pagar impuestos sobre la renta sobre las ganancias de capital no realizadas? ¿Qué hubiera pasado en 2001 o 2008/2009 cuando los precios de las acciones cayeron por un precipicio? El Estado habría tenido que emitir reembolsos fiscales para cubrir las pérdidas sustanciales en el precio de las acciones.

Lo peor de todo es que la mayoría de los periodistas no se han hecho estas preguntas críticas, porque las cifras falsas se ajustan a sus prejuicios existentes sobre los ricos. De modo que el nivel argumental es ínfimo, pero los bulos se siguen propagando.

Rainer Zitelmann es doctor en Historia y Sociología. Empresario de éxito, es uno de los liberales más influyentes de Alemania y ha publicado decenas de libros, el último de los cuales ha sido traducido al español: "El capitalismo no es el problema", Unión Editorial (2021).