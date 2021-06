La bochornosa intervención de Mónica García: sitúa a Adam Smith y Friedrich Hayek en el siglo XIX

Mónica García, sucesora de Íñigo Errejón al frente de Más Madrid, compareció ayer viernes en la Asamblea de Madrid en el marco del pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso. La líder de la formación comunista dedicó parte de su intervención a criticar el liberalismo, doctrina que definió como "la factoría más caduca y retrógrada de la historia".

Según García, el liderazgo de Ayuso y su victoria electoral se explican por la "resaca de individualismo" que ha sacudido a una sociedad madrileña afectada por la "fatiga pandémica". Lejos de admitir que la candidatura del PP obtuvo el apoyo mayoritario de la ciudadanía, la dirigente comunista insistió en que todo se debió a las tácticas de "manipulación" de Ayuso.

A renglón seguido, realizó las siguientes afirmaciones:

"El "A Madrid se viene a hacer lo que a uno de le da la gana" es la traducción cañí del laissez faire defendido por Adam Smith y Friedrich Hayek hace dos siglos. El "vivir a la madrileña" que nos ha vendido no es más que su adaptación del "la sociedad no existe, solo existen los individuos" de Margaret Thatcher. El "comunismo o libertad" que tanto ha cacareado fue utilizado por Silvio Berlusconi a mediados de los 90. Por lo tanto, Vd. no han traído nada nuevo, solo un copia-pega de las recetas más viejas y reaccionarias"

Algunos de los diputados presentes no tardaron en percatarse de que Mónica García cometió un error de bulto al situar a Adam Smith y Friedrich Hayek en el siglo XIX. En realidad, el filósofo escocés publicó "La teoría de los sentimientos morales" en 1759 y divulgó "La riqueza de las naciones" en 1776, mientras que el Premio Nobel austriaco es uno de los economistas y pensadores más destacados del siglo XX.

Más allá de este flagrante error, llama la atención que García se sorprenda por el hecho de que la doctrina liberal de Ayuso pueda coincidir con los mensajes que emplearon en su día otros líderes políticos de su misma cuerda, como la británica Margaret Thatcher o el italiano Silvio Berlusconi. Al fin y al cabo, lo raro sería que la retórica de una dirigente liberal se asemejase al discurso de políticos de otra cuerda.

Eso sí: teniendo en cuenta que el sustrato de Más Madrid es el comunismo, sí llama la atención que a García le parezca apropiado definir el liberalismo como "viejo" y "reaccionario". Si la antigüedad de una ideas le parece suficiente motivo para descartarla, lo normal sería que abandonase su credo comunista, que en este caso sí data del siglo XIX. Y si el liberalismo se le antoja "reaccionario", habría que preguntarse qué adjetivo deberíamos aplicar al comunismo, una ideología responsable de cientos de millones de muertes que también ha propiciado penosos episodios de hambre y miseria.

Las meteduras de pata de García

No es esta la única metedura de pata que ha cometido esta semana García. Esta misma semana, afirmó en su cuenta en la red social Twitter que "Vodafone factura 1.400 millones de beneficios anuales", confundiendo la terminología económica propia de las ventas (facturación) con las palabras que se emplean para evaluar las ganancias (beneficio). No solo eso, sino que el beneficio neto obtenido por Vodafone no fue de 1.400 millones, sino de 1.044 millones de euros, de acuerdo con las últimas cuentas presentadas por la empresa de telecomunicaciones.

No hay que olvidar, por otro lado, que el principal hito de García en el bienio 2019-2021 fue simular que disparaba a Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, durante un Pleno de la Asamblea de Madrid.

Contundente réplica de Ayuso

Durante su réplica, Isabel Díaz Ayuso se mostró contundente y criticó la actitud elitista y el afán controlador que ha exhibido la izquierda madrileña durante la pandemia: