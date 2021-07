¿Cuándo te conviene la reunificación de deudas?

Cuando vives con varias deudas que pagar puede volverse complicado seguir de cerca sus fechas de pago y crecimiento de cada una, sobre todo si te ves atrasado en tus pagos. La reunificación de deudas podría permitirte concentrarte en pagar sólo una, sin embargo no es una solución a la que todos puedan aspirar. Te contamos por qué.

La reunificación de deudas consiste en pedir un préstamo a alguna entidad financiera que te permita pagar el total o gran parte de tus otras deudas o bien unificar todas tus deudas en una sola tarjeta de crédito. Acceder a cualquiera de estas opciones pueden presentar algunos inconvenientes como:

Puede ser difícil que alguna institución esté dispuesta a ofrecerte un préstamo para reunificar tus deudas. Sobre todo si presentas atrasos en los pagos de tus otros créditos. Cancelar tus deudas y reunificarlas, implica otros gastos y cobros por cancelación y apertura de créditos.

Al acceder a estas opciones tus pagos mensuales podrían bajar considerablemente pero las tasas de interés y el plazo de tu crédito aumentarán.

Cuando sí optar por una reunificación de deudas

Puede ser una buena opción siempre y cuando

El pago que te propone la entidad financiera se ajusta a tus necesidades financieras y no arriesga otros aspectos de tus finanzas personales.

El trato se vuelve más sencillo al retomar el control de tus finanzas y mejorarlas.

Los intereses que te propone son menores a los que tus deudas actuales están sumando por separado.

Cuando no elegir una reunificación de deudas

Si los pagos mensuales son muy altos, al punto en que para hacerles frente deberás sacrificar muchas de tus necesidades básicas.

Cuando no cubren todas tus deudas, ya sea que el préstamo no alcance para pagar todas tus deudas o que alguna de ellas no pueda entrar a la reunificación.

Si los intereses son muy altos, más altos que tus deudas por separado.

Para estos casos, existen las reparadoras de crédito como Resuelve tu Deuda, una opción confiable que te permitirá pagar todas tus deudas sin la necesidad de recurrir a un préstamo y sin arriesgar tus finanzas personales.

¿Cómo funciona ‘Resuelve tu Deuda’?

Al ingresar a su programa puedes incorporar las diversas deudas que tengas, sus expertos en finanzas analizarán tu situación y te propondrán un plan de liquidación para que mes a mes ahorres una cantidad (que se ajuste a tus ingresos y necesidades) para que en un tiempo determinado puedas ver liquidadas todas tus deudas.

De acuerdo a testimonios de Resuelve tu Deuda, quienes ingresan a su programa pueden obtener descuentos de hasta el 50% sobre su deuda, gracias a las negociaciones que sus expertos realizan mientras los clientes ahorran. Al final, cuando se consigue el mejor descuento para la deuda, ésta se cubre con los ahorros de los clientes.

Resuelve tu Deuda funciona sin créditos o préstamos, que puedan dañar aún más tus finanzas, es un programa de ahorro que te ayudará a tomar el control y mejorar poco a poco la salud de tus finanzas.

Desde el 2009 han liquidado más de 200 mil créditos alrededor del mundo. Si vives bajo una situación de sobreendeudamiento, acércate a ellos y conoce cómo pueden ayudarte a ponerle fin a tu problema de deudas. Ingresa aquí para conocer más sobre su programa.