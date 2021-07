Alerta por la morosidad: pymes y autónomos encienden las alarmas

Si bien posiblemente aún no se ha alcanzado el nivel más alto de la morosidad, que coincidiría con el fin de las ayudas y de las medidas decretadas por el Gobierno, y pese al aparente control de los impagos, se han encendido las alarmas y desde entidades nacionales como el Banco de España e internacionales ya alertan del riesgo en la devolución de los créditos concedidos para dar respuesta a la crisis económica derivada de la pandemia.

Aun así, los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o las ayudas supuestamente directas a empresas han conseguido frenar en los últimos meses los registros de morosidad previstos en estas circunstancias.

Según datos del Banco de España a cierre de 2020, el volumen total de créditos con síntomas de riesgo por morosidad se mantiene en torno al 5,5%, mientras que en créditos avalados por el ICO apenas es del 0,1%, muy por debajo en cualquier caso de lo que cabría esperar.

Sin embargo, algunas entidades financieras ya observan indicios de aumento del riesgo en algunas carteras de crédito. Al igual que en 2008 con los préstamos para el sector inmobiliario y de la construcción, la expansión del crédito y la reducción artificial del tipo de interés, concentrados ahora en el sector empresarial —pymes y autónomos especialmente— y en el consumo, llevan al desajuste y a la asunción de mayor riesgo en las inversiones como consecuencia de una repentina disposición de liquidez, elevando así el endeudamiento tanto de las empresas como de las familias.

Soluciones para evitar o afrontar el endeudamiento

Aunque las complicadas circunstancias económicas actuales parecen poner irremediablemente en peligro la supervivencia de las empresas o la solvencia de los negocios de las familias, existen diferentes alternativas financieras para evitar en un primer momento el endeudamiento o, en su defecto, para afrontar las responsabilidades derivadas de impagos previos.

