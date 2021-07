Nuevo informe sobre corrupción | Archivo

El Círculo de Empresarios ha publicado un resumen de los resultados que arroja la edición más reciente del Barómetro de Corrupción de la Unión Europea, elaborado por Transparencia Internacional. Dicho sondeo pone de manifiesto una tendencia muy preocupante para España, puesto que cada vez hay más personas que consideran que las irregularidades van a más en el seno de nuestras Administraciones Públicas.

En promedio, el 32% de la población europea cree que la corrupción ha empeorado durante los doce últimos meses. Sin embargo, el porcentaje para España es aún mayor, puesto que un 34% de nuestros conciudadanos opina que este tipo de malas prácticas se han incrementado a lo largo del pasado año.

Por países, los peores resultados se los anotan Chipre (65%), Eslovenia (51%), Bulgaria (48%), Rumanía (45%), Croacia (41%), Portugal (41%), Hungría (40%), Polonia (37%) y Países Bajos (36%). España figura a continuación, con un 34% que nos sitúa a la par de Italia. La zona media de la tabla es para Suecia (31%), Austria (29%), República Checa (29%), Francia (29%), Grecia (29%), Malta (28%), Bélgica (27%), Dinamarca (26%) o Alemania (26%). El porcentaje de personas que cree que la corrupción ha aumentado en el último año es algo menor en Irlanda (23%), Lituania (22%), Letonia (20%), Luxemburgo (19%), Eslovaquia (19%), Estonia (18%) y Finlandia (16%).

El sondeo también revela que el 62% de los encuestados en los veintisiete socios de la Unión Europea dicen que la corrupción en el gobierno es un gran problema para sus respectivos países, pero el resultado para España es aún mayor, alcanzando un lamentable 86% que nos sitúa como el quinto país con peor resultado.

Así, solo están peor que nosotros Croacia (92%), Bulgaria (90%), Chipre (88%) y Portugal (88%). Superan el promedio, pero se anotan resultados igualmente preocupantes, otros socios comunitarios como República Checa (85%), Italia (84%), Eslovenia (81%), Letonia (81%), Eslovaquia (80%), Lituania (77%), Grecia (72%), Polonia (72%), Hungría (69%), Malta (65%) o Francia (62%). Por debajo del promedio comunitario aparecen Austria (46%), Bélgica (45%), Estonia (40%), Irlanda (35%), Alemania (34%), Países Bajos (33%), Luxemburgo (26%), Suecia (21%), Finlandia (16%) y Dinamarca (12%).

De acuerdo con el sondeo, el 62% de los españoles cree que nuestro gobierno afronta mal la lucha contra la corrupción, frente al resultado del 49% que arrojan, de media, el conjunto de los países miembros de la Unión Europea. En nuestro país, la sospecha de la corrupción se centra en banqueros (recela de ellos el 42%, frente al promedio europeo del 23%), presidente del gobierno (34% vs 23%), parlamentarios (31% vs 28%), directivos empresariales (27% vs 25%), gobiernos locales (21% vs 19%), funcionarios públicos (20% vs 22%), ONG (17% vs 16%), jueces y magistrados (12% vs 14%) y policías (7% vs 11%).