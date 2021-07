Fundación Universia financia la formación en competencias digitales con su 'Plan Circular'

El Plan Circular Fundación Universia es una alternativa de pago innovadora y comprometida con la empleabilidad de estudiantes y profesionales, a través el acceso a un programa de entrenamiento intensivo en competencias digitales, denominado bootcamp. Este tipo de formación es una vía eficaz para adquirir conocimientos digitales de forma inmersiva, lo que permite transformar la vida profesional de alguien en pocos meses. Se trata de una tendencia directamente conectada con las crecientes necesidades tecnológicas de las empresas, que aumentan año a año, proporcionando las habilidades que demanda el mercado de trabajo. De hecho, según la Comisión Europea, el 70% de las empresas reconoce que la falta de personal con las capacidades digitales adecuadas es un obstáculo para la inversión.

Con esta inicitiva, Fundación Universia, con el apoyo de Banco Santander, anticipa el coste de la formación a los estudiantes, que devolverán el importe del curso en pequeñas cuotas mensuales, con un vencimiento de 40 meses, sin intereses (no es un préstamo, ni un crédito). Y solo si consiguen un empleo y el salario supera los 18.000 euros brutos anuales.

Su funcionamiento es circular, es decir, el 100% del dinero devuelto por el estudiante irá destinado al progreso de nuevos participantes. De esta forma, el Plan Circular de la Fundación Universia no se detiene solo en una persona, sino que ésta, al devolver el dinero, permite que otras personas alcancen también sus metas. Este programa favorece a los colectivos más vulnerables, como aquellos que estén desempleados, tengan rentas bajas u otras situaciones económicas desfavorables. El plan también busca promover la diversidad e inclusión en las profesiones de alta demanda, con especial atención a las personas con discapacidad.

Variedad de escuelas y formaciones

La formación de los participantes corre a cargo de instituciones que son referente en formación intensiva en las especialidades más demandadas, como Ironhack, The Bridge, KeepCoding devCamp by Bottega, Hack a Boss y Wild Code. A través de un curso de alto rendimiento, los alumnos desarrollan sus competencias en distintos ámbitos tecnológicos: desarrollo Web, Mobile, Big Data & Machine Learning, Blockchain, Devops (conjunto de prácticas que combina desarrollo de software y las operaciones) o Ciberseguridad.

Un informe elaborado por Spring Professional, la consultora de selección del Grupo Adecco, sobre los perfiles más demandados y cotizados del mercado español en 2021 destaca en primer lugar el de desarrollador de operaciones (Devops), seguido del de responsable de sistemas de infraestructuras y el de HSEQ Manager, que es la persona encargada de mantener la seguridad y la salud laboral en la empresa.

Los programas bootcamp están basados en un modelo de aprendizaje experiencial learning by doing, orientados a obtener habilidades prácticas en un plazo de entre uno a tres meses. Esta formación no requiere de experiencia ni conocimientos previos y es una vía rápida y eficaz para adquirir preparación digital de forma intensiva, lo que permite reorientar la carrera profesional en poco tiempo. Lo único que se necesita es estar convencido de que se quiere dar un giro a la vida profesional, motivación para el cambio y dedicación para adquirir todos los conocimientos y habilidades necesarias durante los meses que dura el programa.

Dos de los participantes o planners en la primera experiencia bootcamp.

Fundación Universia desarrolló el pasado año un proyecto piloto, que demostró una alta empleabilidad de los participantes, con cerca del 80% de inserción laboral en el sector de las nuevas tecnologías a los pocos meses de finalizar su formación. En total 20 estudiantes en dos formaciones bootcamp diferentes en España y Portugal. Este proyecto ha sido posible gracias al soporte de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). El objetivo del FEIE es ayudar con financiación de apoyo e implementar inversiones productivas en la Unión Europea, así como asegurar un aumento del acceso a la financiación.

El 100% de los planners del programa piloto de 2020 lo recomendaría. Uno de los participantes afirma que "el Plan Circular Fundación Universia te da la facilidad de estudiar sin un desembolso importante al principio. Es flexible y te permite avanzar cuando no tienes otras oportunidades disponibles". Otro de los estudiantes destaca que "las condiciones que te ofrece son inmejorables. Te da mucha tranquilidad a la hora de afrontar el futuro a corto y largo plazo, y una visión de que puedes llegar muy lejos".

Para acceder al Plan Circular hay que matricularse en un bootcamp y escoger si en lo que se quiere trabajar es en programación, diseño, data, ciber… y qué formato se ajusta mejor a la persona: full-time o part-time. También hay que elegir la escuela donde cursarlo. Hay una amplia variedad de centros y formaciones bootcamp que responden a las diferentes especialidades que está demandando el tejido socioeconómico.

Beneficios para toda la comunidad

El Plan Circular Fundación Universia/Bootcamp for all es una alternativa atractiva que redefine qué es un Acuerdo de Ingresos Compartidos de forma Socialmente Responsable, centrándose en los beneficios que supone para toda la comunidad. Por ejemplo, Ironhack, una de estas escuelas, apuesta por la inclusión social y la diversidad. El objetivo es hacer la educación y la tecnología accesible a todas las personas, favoreciendo su inclusión laboral y logrando impactar positivamente en la sociedad.

Banco Santander es una de las empresas españolas que más apuesta por la innovación. La entidad tiene en marcha un plan de inversión de 20.000 millones de euros en cuatro años y el año pasado anunció la incorporación de más de 3.000 nuevos profesionales con perfil tecnológico (500 de ellos en España) para acelerar su transformación. Según la entidad, estos perfiles no solo añaden nuevos conocimientos y experiencias en tecnología, sino también nuevas formas de pensar y abordar los problemas, lo que complementa las fortalezas del equipo.