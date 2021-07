Yolanda Díaz respalda a su compañero comunista Garzón: "Yo no como carne"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respaldado a su compañero comunista, Alberto Garzón, en la polémica tras su recomendación sobre la reducción del consumo de carne que ha calificado de "inadecuado". Así, Díaz es la única del Gobierno que ha apoyado de manera tan contundente a Garzón.

"Yo no como carne y cuido la alimentación de mi hija de forma severa, no es bueno excederse en nada y nuestro país tiene una alimentación maravillosa", ha explicado la ministra al ser preguntada por el video en Garzón en el que pedía moderar el consumo de este producto en la alimentación.

Díaz ha recordado que la recomendación de Garzón es una "evidencia" y ha negado que exista descoordinación en el seno del gobierno. "Soy prudente, he escuchado a ministros y ministras, tengo opinión propia y estamos coordinamos", ha indicado la titular de Trabajo quien ha defendido, no obstante, la necesidad de "educar en una buena alimentación".

"Tenemos problemas de niños con obesidad, con la alimentación no se juega, me parece que soy clara y son debates que no se deben de plantear así, son profundos, son de alcance y lo que ha dicho Garzón es una evidencia que está avalada por la ciencia".

Díaz ha respaldado, no obstante, a la industria agroalimentaria española y ha recordado el "evidente" impacto ambiental del consumo de carne, cuya reducción ha sido incorporada a la hoja de ruta del Gobierno hacia 2050.

"No es bueno excederse en nada. Hagamos un consumo responsable de todo tipo de productos y estoy segura de que nada tiene que ver con la grandísima industria agroalimentaria que tenemos en nuestro país, que es de primer orden. Por lo tanto, todo es conciliable", ha concluido la ministra.