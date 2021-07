Impagos, el dolor de cabeza de los empresarios: ¿cómo evitarlos?

Los seguros de crédito permiten explorar tanto mercados como clientes para así definir con toda seguridad una estrategia comercial de crecimiento. La coyuntura del mercado es uno de los principales impulsos que las empresas encuentras a la hora de proteger sus carteras en seguros de crédito. Entre sus múltiples funciones, la protección frente a la morosidad y los impagos ayuda a combatir la incertidumbre.

No resulta difícil comprender la importancia de los seguros de crédito pueden tener en la actividad económica de una empresa, permitiendo el crecimiento de forma paralela a la protección que brinda a la liquidez. Esta protección, sin embargo, no solo consiste en garantizar el cobro en las operaciones del mercado, sino que también permite analizar y comprender los niveles de riesgo financiero de su carteras y mercados, lo que facilita la toma de decisiones empresariales.

La fiabilidad de la información disponible previene de riesgos y dirige la actividad de la empresas hacia aquellas alternativas crediticias o de pago más fiables. Siendo el último escenario preferible el impago definitivo por parte del cliente, los seguros de crédito resultan especialmente convenientes para no llegar a tal situación.

No obstante, si esto fuese imposible, existen diferentes posibilidades financieras para evitar o afrontar el endeudamiento gracias a los servicios de entidades como Recobrarte, de Gedesco.

Recobrarte es una empresa especializada en la gestión de los temidos impagos comerciales. Ya que gran parte de las empresas que asumen impagos deben esta circunstancia a que previamente algunos de sus clientes han asumido impagos con ellas, Recobrarte recupera los impagados de la empresa, asumiendo todos los costes del procedimiento, judiciales y no judiciales, garantizando así que el cliente no paga nada absolutamente si no recupera su deuda.