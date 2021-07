¿Cuánto ganarán las nuevas alcaldesas-ministras en sus nuevos cargos?

Diana Morant, Raquel Sánchez e Isabel Rodríguez, alcaldesas del PSOE, han renunciado a sus cargos en los respectivos consistorios para convertirse en ministras de Política Territorial, Ciencia e Innovación y Transportes. El cambio es notable en cuanto a la gestión ya que dejan los ayuntamientos de Puertollano (47.881 habitantes), Gandía (73.829), y Gavá (46.705). Pero no solo cambiarán notablemente sus funciones, sino que también lo hará su sueldo.

Isabel Rodríguez como alcaldesa de la localidad castellanomanchega de Puertollano percibía un salario de 55.779 euros brutos anuales o, lo que es lo mismo, unos 3.287 euros netos en las 12 pagas. Ahora, pasará a embolsarse 74.858 euros netos anuales, esto supone que su salario mensual neto ascenderá a los 4.221 euros. Es decir, 17.448 euros netos más al año como nueva ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno.

En el caso de Diana Morant, hasta ahora alcaldesa de Gandía, su salario pasará de los 52.003 euros brutos anuales a los 74.858 euros. Esto supone que en neto pase de tener un sueldo de 3.088 euros en 12 pagas a 4.221 euros. En este caso, la nueva ministra de Ciencia e Innovación verá incrementar sus ingresos netos anuales en 13.596 euros.

Por último, la alcaldesa de Gavá, que sustituirá a José Luis Ábalos, será la que menos note la diferencia, pese a que lideraba el municipio con menos habitantes de las tres. Sánchez ganaba al frente del consistorio barcelonés 59.539 euros brutos anuales. Esto supone que al mes se embolsaba 3.483 euros netos, frente a los 4.221 que hará ahora. A pesar de ser la que menos note la diferencia, pasará a ganar 8.856 euros más al año, una vez pagados los impuestos correspondientes.

En este caso, las tres nuevas ministras no podrán cobrar la dieta mensual de hasta 1.959,62 euros que abona el Congreso a los diputados para sufragar los gastos derivados de la actividad parlamentaria. Este plus sí lo cobra Pedro Sánchez y otros exministros como José Luis Ábalos o Carmen Calvo. Dentro del Gobierno lo percibe Irene Montero, María Jesús Montero, Yolanda Díaz o Alberto Garzón. Sin embargo, ni Sánchez, ni Rodríguez ni Morant podrán percibirlo al no ser diputadas en las Cortes.

En el caso de Ábalos o Carmen Calvo, pasarán a recibir 3.050 euros, que es la asignación básica al ser diputados electos, más 1.959 euros exentos de tributación. Así, cada uno de ellos percibirán 2.290 euros mensuales netos más 1.959 libres de impuestos. Es decir, ganarán 4.249 euros, 28 euros más al mes que las nuevas ministras de Sánchez.